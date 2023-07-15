Военный эксперт назвал потери ВСУ

Военный эксперт Матвийчук: безвозвратные потери ВСУ составляют 400 тысяч человек

16 июля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Лишь небольшая часть ВСУ имеет мотивацию продолжать боевые действия Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины с начала спецоперации имеют 400 тысяч безвозвратных потерь. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный эксперт, экс-разведчик, экс-офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Потери Украины уже в пределах 400 тысяч безвозвратных потерь. Вместе с ранеными, заболевшими и убитыми — в пределах 700-800 тысяч. Уже идет седьмая или восьмая волна мобилизации. Люди понимают, что их бросают на убой, они разбегаются. К началу конфликта в Украине жили 37-38 миллионов человек. Сейчас, по данным UNESCO, приблизительно 25 миллионов», — сказал Анатолий Матвийчук. Как отметил полковник в отставке, лишь небольшая часть ВСУ имеет мотивацию продолжать боевые действия. «Люди воевать уже не хотят. Молодежь, которая была мотивирована националистическими идеями, или погибла, или осознала неправомочность своих действий. Конфликт превращается в рутинность, которую пока поддерживают националистические батальоны и административно-репрессивный аппарат государства», — заключил полковник в отставке. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала наступления потеряли более 26 тысяч бойцов. Он добавил, что также ВСУ потеряли три тысячи единиц различного вооружения в ходе боев с российскими войсками.

Вооруженные силы Украины с начала спецоперации имеют 400 тысяч безвозвратных потерь. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный эксперт, экс-разведчик, экс-офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Потери Украины уже в пределах 400 тысяч безвозвратных потерь. Вместе с ранеными, заболевшими и убитыми — в пределах 700-800 тысяч. Уже идет седьмая или восьмая волна мобилизации. Люди понимают, что их бросают на убой, они разбегаются. К началу конфликта в Украине жили 37-38 миллионов человек. Сейчас, по данным UNESCO, приблизительно 25 миллионов», — сказал Анатолий Матвийчук. Как отметил полковник в отставке, лишь небольшая часть ВСУ имеет мотивацию продолжать боевые действия. «Люди воевать уже не хотят. Молодежь, которая была мотивирована националистическими идеями, или погибла, или осознала неправомочность своих действий. Конфликт превращается в рутинность, которую пока поддерживают националистические батальоны и административно-репрессивный аппарат государства», — заключил полковник в отставке. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала наступления потеряли более 26 тысяч бойцов. Он добавил, что также ВСУ потеряли три тысячи единиц различного вооружения в ходе боев с российскими войсками.