Сенатор Климов: Запад не помогает Украине, а борется против России руками Киева

16 июля 2023 в 07:05 Размер текста - 17 +

Андрей Климов считает, что нужно изменить мнение о поставках оружия Украине западными странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные отправляет Украине военную технику и средства не ради помощи, а для того, чтобы руками украинцев ослабить Россию. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Когда мне говорят, что Запад отправляет на помощь Украине какие-то танки, ракеты… Да не на помощь Украине они их отправляют, а против нас. Чувствуете разницу подхода? Они не им помогают, а против нас их направляют. Они против нас направляют украинцев и против нас направляют оружие, которое украинцам дают. Они деньги посылают не для того, чтобы им было хорошо, а чтобы ни продолжали умирать, пытаясь ослабить Россию», — сказал Андрей Климов. По мнению сенатора, изменение парадигмы в этом вопросе позволит грамотно понимать ситуацию в украинском вопросе. «Пока эта картина мира у нас в головах не укрепится, нам будет довольно сложно понимать, что происходит и принимать правильное решение. В той парадигме, в которой нам все это преподносится, люди действительно запутываются и понять не могут, что происходит», — уточнил политик. Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алесей Данилов заявил, что Киев намерен заключить со странами G7, владеющими ядерным вооружением, соглашения о безопасности Украины, чтобы в дальнейшем получать от них помощь. Также он назвал «стратегической ошибкой Запада» отказ Украины от собственных запасов ядерного оружия в 1994 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные отправляет Украине военную технику и средства не ради помощи, а для того, чтобы руками украинцев ослабить Россию. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Когда мне говорят, что Запад отправляет на помощь Украине какие-то танки, ракеты… Да не на помощь Украине они их отправляют, а против нас. Чувствуете разницу подхода? Они не им помогают, а против нас их направляют. Они против нас направляют украинцев и против нас направляют оружие, которое украинцам дают. Они деньги посылают не для того, чтобы им было хорошо, а чтобы ни продолжали умирать, пытаясь ослабить Россию», — сказал Андрей Климов. По мнению сенатора, изменение парадигмы в этом вопросе позволит грамотно понимать ситуацию в украинском вопросе. «Пока эта картина мира у нас в головах не укрепится, нам будет довольно сложно понимать, что происходит и принимать правильное решение. В той парадигме, в которой нам все это преподносится, люди действительно запутываются и понять не могут, что происходит», — уточнил политик. Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алесей Данилов заявил, что Киев намерен заключить со странами G7, владеющими ядерным вооружением, соглашения о безопасности Украины, чтобы в дальнейшем получать от них помощь. Также он назвал «стратегической ошибкой Запада» отказ Украины от собственных запасов ядерного оружия в 1994 году.