FT предсказала НАТО и ЕС новые проблемы из-за Украины

Financial Times: низкая поддержка Зеленского в ряде европейских стран грозит ЕС и НАТО проблемами

16 июля 2023 в 03:08 Размер текста - 17 +

Ряд стран не хотят оказывать поддержку Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Недостаточное оказание военной помощи Украине и низкий уровень поддержки президента Владимира Зеленского со стороны ряда европейских стран, может вызвать проблемы в ЕС и НАТО. Об этом сообщается в социологических исследованиях западных стран. «В странах ЕС только 28% опрошенных полностью поддерживают необходимость оплачивать закупки военной техники и боеприпасов для Украины. Полностью не согласны с подобной поддержкой 14% респондентов», — приводит результаты опроса Eurobarometer издание Financial Times . По данным исследования, самый низкий уровень поддержки Украины демонстрирует Сербия и Северная Македония. Среди стран Евросоюза меньше всего согласны тратить деньги на военную помощь для Зеленского в Словакии, на Кипре, в Венгрии и Австрии. Опрос американского исследовательского центра Pew Research Center показал, что в Венгрии, Греции и Италии больше всего поддерживают Россию. «Политика в США [в связи с предстоящими в 2024 году президентскими выборами] — один из источников беспокойства. Однако его вызывают также меняющиеся политические условия в некоторых странах Центральной и Восточной Европы», — цитирует исследователей Financial Times. Ранее стало известно о заявлении министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который предупредил Владимира Зеленского об усталости стран Запада от конфликта с Россией. Ряд западных аналитиков также предупредили о нежелании видеть Украину в составе НАТО и невозможности победы Киева в конфликте с РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Недостаточное оказание военной помощи Украине и низкий уровень поддержки президента Владимира Зеленского со стороны ряда европейских стран, может вызвать проблемы в ЕС и НАТО. Об этом сообщается в социологических исследованиях западных стран. «В странах ЕС только 28% опрошенных полностью поддерживают необходимость оплачивать закупки военной техники и боеприпасов для Украины. Полностью не согласны с подобной поддержкой 14% респондентов», — приводит результаты опроса Eurobarometer издание Financial Times. По данным исследования, самый низкий уровень поддержки Украины демонстрирует Сербия и Северная Македония. Среди стран Евросоюза меньше всего согласны тратить деньги на военную помощь для Зеленского в Словакии, на Кипре, в Венгрии и Австрии. Опрос американского исследовательского центра Pew Research Center показал, что в Венгрии, Греции и Италии больше всего поддерживают Россию. «Политика в США [в связи с предстоящими в 2024 году президентскими выборами] — один из источников беспокойства. Однако его вызывают также меняющиеся политические условия в некоторых странах Центральной и Восточной Европы», — цитирует исследователей Financial Times. Ранее стало известно о заявлении министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который предупредил Владимира Зеленского об усталости стран Запада от конфликта с Россией. Ряд западных аналитиков также предупредили о нежелании видеть Украину в составе НАТО и невозможности победы Киева в конфликте с РФ.