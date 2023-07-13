Sky News: Британия выдала Зеленскому опасное предупреждение

Sky News: Бен Уоллес предупредил Зеленского об усталости Запада от войны

13 июля 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Западные политики пытаются намекнуть Владимиру Зеленскому, что они устали от войны Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявления министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что «мы не Amazon» в отношении Украины, служат предупреждением украинским властям о возможной усталости от войны на Западе. Об этом сообщает британский телеканал Sky News. «Высказывания Бена Уоллеса о том, что „мы не Amazon“ в адрес Украины, являются настоящим предупреждением о риске усталости от войны», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что Уоллес пытался подчеркнуть трудную политическую реальность, с которой Украина сталкивается в определенных странах, где поддержка предоставления оружия для ведения войны против России не всегда является всеобщей. Однако министр обороны Британии не критиковал Украину за отсутствие благодарности за ее поддержку. При этом страны, не ощущающие угрозы, не могут гарантировать поддержку Украины во время конфликта. Президент Чехии Петр Павел, также присутствовавший на саммите НАТО, предостерегал от «усталости от войны». Это ставит президента Украины Владимира Зеленского перед все более сложным вызовом, заключили в агентстве. Ранее Бен Уоллес потребовал от Зеленского благодарности за военные поставки. Он отреагировал на критику украинского лидера в отношении отказа НАТО принять Украину в альянс. В ответ президент Зеленский заявил, что министр Уоллес должен объяснить, каким образом Украина должна выразить благодарность за оружие. Во время совместного ужина с украинским президентом в Вильнюсе лидеры стран НАТО призвали его смягчить свою критику в адрес альянса. Политолог Александр Дудчак прокомментировал заявление министра обороны Британии словами о том, что страны Запада раздражает, когда Зеленский подает голос, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заявления министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что «мы не Amazon» в отношении Украины, служат предупреждением украинским властям о возможной усталости от войны на Западе. Об этом сообщает британский телеканал Sky News. «Высказывания Бена Уоллеса о том, что „мы не Amazon“ в адрес Украины, являются настоящим предупреждением о риске усталости от войны», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что Уоллес пытался подчеркнуть трудную политическую реальность, с которой Украина сталкивается в определенных странах, где поддержка предоставления оружия для ведения войны против России не всегда является всеобщей. Однако министр обороны Британии не критиковал Украину за отсутствие благодарности за ее поддержку. При этом страны, не ощущающие угрозы, не могут гарантировать поддержку Украины во время конфликта. Президент Чехии Петр Павел, также присутствовавший на саммите НАТО, предостерегал от «усталости от войны». Это ставит президента Украины Владимира Зеленского перед все более сложным вызовом, заключили в агентстве. Ранее Бен Уоллес потребовал от Зеленского благодарности за военные поставки. Он отреагировал на критику украинского лидера в отношении отказа НАТО принять Украину в альянс. В ответ президент Зеленский заявил, что министр Уоллес должен объяснить, каким образом Украина должна выразить благодарность за оружие. Во время совместного ужина с украинским президентом в Вильнюсе лидеры стран НАТО призвали его смягчить свою критику в адрес альянса. Политолог Александр Дудчак прокомментировал заявление министра обороны Британии словами о том, что страны Запада раздражает, когда Зеленский подает голос, передает RT.