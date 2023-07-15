В Челябинской области сохраняется дымка от природных пожаров

16 июля 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

В Челябинске сохраняется дымка от природных пожаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в воскресенье, 16 июля, сохраняется дымка от природных пожаров, происходящих на территории Свердловской области и ХМАО. Об этом сообщает пресс-служба МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Челябинск» (ЕДДС). «В связи с ветром северного направления в северных, восточных, центральных районах Челябинской области наблюдается дымка от природных пожаров с территории Свердловской области и ХМАО. На территории Челябинской области действующих лесных, ландшафтных пожаров не зарегистрировано, НМУ нет», — уточнили в ведомстве. Там также порекомендовали жителям региона не открывать окна, чтобы проветрить помещение, не гулять на улице, пить больше воды и проводить влажную уборку помещений. Жаловаться на дым и запах гари жители Челябинска начались с утра пятницы, 14 июля. Как сообщили в региональном министерстве экологии, причиной смога стали природные пожары в Свердловской области, из-за которых в регионе ввели режим ЧС. На запах гари также жаловались жители Курганской области. В Челябинске в министерстве экологии 14 июля провели экстренное совещание промышленников, на котором им рекомендовали снизить выбросы в атмосферу на 20-40%, а также усилить полив территории предприятий и прилегающей территории.

В Челябинской области в воскресенье, 16 июля, сохраняется дымка от природных пожаров, происходящих на территории Свердловской области и ХМАО. Об этом сообщает пресс-служба МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Челябинск» (ЕДДС). «В связи с ветром северного направления в северных, восточных, центральных районах Челябинской области наблюдается дымка от природных пожаров с территории Свердловской области и ХМАО. На территории Челябинской области действующих лесных, ландшафтных пожаров не зарегистрировано, НМУ нет», — уточнили в ведомстве. Там также порекомендовали жителям региона не открывать окна, чтобы проветрить помещение, не гулять на улице, пить больше воды и проводить влажную уборку помещений. Жаловаться на дым и запах гари жители Челябинска начались с утра пятницы, 14 июля. Как сообщили в региональном министерстве экологии, причиной смога стали природные пожары в Свердловской области, из-за которых в регионе ввели режим ЧС. На запах гари также жаловались жители Курганской области. В Челябинске в министерстве экологии 14 июля провели экстренное совещание промышленников, на котором им рекомендовали снизить выбросы в атмосферу на 20-40%, а также усилить полив территории предприятий и прилегающей территории.