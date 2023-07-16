Бастрыкин взял на контроль дело о гибели туриста на аттракционе в Челябинской области

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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин поручил Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования гибели туриста в экстрим-парке на Айских притесах в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего и лиц, которые обязаны были обеспечивать безопасность использования аттракциона. Руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову поручено доложить о ходе расследования уголовного дела», — отметили в пресс-службу СКР.

Трагедия на Айских притесах в Саткинском районе произошла 14 июля на аттракционе «зиплайн». Погибшим оказался турист из Пермского края, который приехал в Челябинскую область в отпуск. Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, во время спуска на тросе запустили двух взрослых людей, что запрещено. Трос прогнулся, и мужчина ударился о металлическое заграждение. По факту смерти туриста возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования гибели туриста в экстрим-парке на Айских притесах в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего и лиц, которые обязаны были обеспечивать безопасность использования аттракциона. Руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову поручено доложить о ходе расследования уголовного дела», — отметили в пресс-службу СКР. Трагедия на Айских притесах в Саткинском районе произошла 14 июля на аттракционе «зиплайн». Погибшим оказался турист из Пермского края, который приехал в Челябинскую область в отпуск. Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, во время спуска на тросе запустили двух взрослых людей, что запрещено. Трос прогнулся, и мужчина ударился о металлическое заграждение. По факту смерти туриста возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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