Бастрыкин взял на контроль дело о гибели туриста на аттракционе в Челябинской области 16 июля 2023 в 17:55 Размер текста - 17 + Александр Бастрыкин поручил Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования гибели туриста в экстрим-парке на Айских притесах в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего и лиц, которые обязаны были обеспечивать безопасность использования аттракциона. Руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову поручено доложить о ходе расследования уголовного дела», — отметили в пресс-службу СКР. Трагедия на Айских притесах в Саткинском районе произошла 14 июля на аттракционе «зиплайн». Погибшим оказался турист из Пермского края, который приехал в Челябинскую область в отпуск. Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, во время спуска на тросе запустили двух взрослых людей, что запрещено. Трос прогнулся, и мужчина ударился о металлическое заграждение. По факту смерти туриста возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования гибели туриста в экстрим-парке на Айских притесах в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего и лиц, которые обязаны были обеспечивать безопасность использования аттракциона. Руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову поручено доложить о ходе расследования уголовного дела», — отметили в пресс-службу СКР. Трагедия на Айских притесах в Саткинском районе произошла 14 июля на аттракционе «зиплайн». Погибшим оказался турист из Пермского края, который приехал в Челябинскую область в отпуск. Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, во время спуска на тросе запустили двух взрослых людей, что запрещено. Трос прогнулся, и мужчина ударился о металлическое заграждение. По факту смерти туриста возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям