Власти ЮАР ищут способ привезти Путина на саммит БРИКС в обход решения МУС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, путин владимир
Ранее МУС выдал ордер на арест Владимира Путина Фото:
новость из сюжета
Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Правительство Южно-Африканской республики (ЮАР) решает вопрос о личном участии президента РФ Владимира Путина в саммите БРИКС. Об этом заявил генеральный секретарь правящей в ЮАР партии «Африканский национальный конгресс» (АНК) Фикиле Мбалула после заседания партии. Ранее Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на арест российского лидера.

«Правительство работает над вопросом, приедет ли Путин лично на саммит БРИКС. Мы позволим правительству разобраться с этим вопросом и оставим его в надежных руках президента ЮАР Сирила Рамафосы», — заявил Фикиле Мбалула. Прямая трансляция заседания партии велась на ее официальном twitter-аккаунте.

Ранее вице-президент ЮАР Пол Машатиле отметил, что предлагал российской стороне отправить на саммит БРИКС в ЮАР министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Однако Россия отказалась это делать. Окончательное решение по поводу участия Путина в заседании станет известно в ближайшее время. В мае в МИД ЮАР сообщили, что у Путина будет дипломатический иммунитет.

В середине марта МУС выдал ордер на арест Путина. На ЮАР распространяется юрисдикция суда, поэтому на данный момент прорабатывается различные варианты участия Путина на саммите без ареста. В БРИКС входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство Южно-Африканской республики (ЮАР) решает вопрос о личном участии президента РФ Владимира Путина в саммите БРИКС. Об этом заявил генеральный секретарь правящей в ЮАР партии «Африканский национальный конгресс» (АНК) Фикиле Мбалула после заседания партии. Ранее Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на арест российского лидера. «Правительство работает над вопросом, приедет ли Путин лично на саммит БРИКС. Мы позволим правительству разобраться с этим вопросом и оставим его в надежных руках президента ЮАР Сирила Рамафосы», — заявил Фикиле Мбалула. Прямая трансляция заседания партии велась на ее официальном twitter-аккаунте. Ранее вице-президент ЮАР Пол Машатиле отметил, что предлагал российской стороне отправить на саммит БРИКС в ЮАР министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Однако Россия отказалась это делать. Окончательное решение по поводу участия Путина в заседании станет известно в ближайшее время. В мае в МИД ЮАР сообщили, что у Путина будет дипломатический иммунитет. В середине марта МУС выдал ордер на арест Путина. На ЮАР распространяется юрисдикция суда, поэтому на данный момент прорабатывается различные варианты участия Путина на саммите без ареста. В БРИКС входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...