Власти ЮАР ищут способ привезти Путина на саммит БРИКС в обход решения МУС

Ранее МУС выдал ордер на арест Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Правительство Южно-Африканской республики (ЮАР) решает вопрос о личном участии президента РФ Владимира Путина в саммите БРИКС. Об этом заявил генеральный секретарь правящей в ЮАР партии «Африканский национальный конгресс» (АНК) Фикиле Мбалула после заседания партии. Ранее Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на арест российского лидера.

«Правительство работает над вопросом, приедет ли Путин лично на саммит БРИКС. Мы позволим правительству разобраться с этим вопросом и оставим его в надежных руках президента ЮАР Сирила Рамафосы», — заявил Фикиле Мбалула. Прямая трансляция заседания партии велась на ее официальном twitter-аккаунте.

Ранее вице-президент ЮАР Пол Машатиле отметил, что предлагал российской стороне отправить на саммит БРИКС в ЮАР министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Однако Россия отказалась это делать. Окончательное решение по поводу участия Путина в заседании станет известно в ближайшее время. В мае в МИД ЮАР сообщили, что у Путина будет дипломатический иммунитет.

В середине марта МУС выдал ордер на арест Путина. На ЮАР распространяется юрисдикция суда, поэтому на данный момент прорабатывается различные варианты участия Путина на саммите без ареста. В БРИКС входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.