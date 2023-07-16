16 июля 2023

Политолог Брутер: Турции выгодно расширение НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, эрдоган реджеп
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган умеет давить на своих западных союзников Фото:

Турции выгодно расширение НАТО, так как в Анкаре полагают, что это позволит ей расширить собственное влияние в мире. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

«Пока Турция, по мнению американского журналиста Сеймура Херша, выторговала только деньги. А вообще Турция не против расширения альянса. Там считают, что чем больше будет альянс, тем больше будет влияние Турции внутри союза, потому что у них вторая по численности армия НАТО. Она будет этим торговать. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган это любит», — сказал Владимир Брутер.

По словам политолога, турецкий лидер умеет давить на своих западных союзников. «Эрдоган всегда играет в долгую. Он никуда уходить не собирается. Он будет пытаться заниматься рэкетом, используя, как он считает, эксклюзивные географическое, военно-политическое положение Турции как страны, которая одновременно находится не в двух, а в большем количестве миров», — отметил он.

«В этом мире слабых не любят. Любят только сильных. Тех, кто может за себя постоять. Эрдоган показывает, что он умеет выторговывать то, что ему интересно, и заставляет с собой считаться. Американцы уговаривает Турцию, чтобы она разрешила вступление в НАТО Швецию. Уговаривали и американцы Словакию или Румынию?» — добавил Брутер.

Ранее в СМИ появилась информация, что Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. В обмен Швеция дала обещание перестать поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими.

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Турции выгодно расширение НАТО, так как в Анкаре полагают, что это позволит ей расширить собственное влияние в мире. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер. «Пока Турция, по мнению американского журналиста Сеймура Херша, выторговала только деньги. А вообще Турция не против расширения альянса. Там считают, что чем больше будет альянс, тем больше будет влияние Турции внутри союза, потому что у них вторая по численности армия НАТО. Она будет этим торговать. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган это любит», — сказал Владимир Брутер. По словам политолога, турецкий лидер умеет давить на своих западных союзников. «Эрдоган всегда играет в долгую. Он никуда уходить не собирается. Он будет пытаться заниматься рэкетом, используя, как он считает, эксклюзивные географическое, военно-политическое положение Турции как страны, которая одновременно находится не в двух, а в большем количестве миров», — отметил он. «В этом мире слабых не любят. Любят только сильных. Тех, кто может за себя постоять. Эрдоган показывает, что он умеет выторговывать то, что ему интересно, и заставляет с собой считаться. Американцы уговаривает Турцию, чтобы она разрешила вступление в НАТО Швецию. Уговаривали и американцы Словакию или Румынию?» — добавил Брутер. Ранее в СМИ появилась информация, что Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. В обмен Швеция дала обещание перестать поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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