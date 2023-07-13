Сеймур Херш: Байден пытался купить согласие Эрдогана на расширение НАТО

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Нато.вооружение. техника. stock, Столтенберг, stock, Эрдоган, байден
Джо Байден обещал Реджепу Эрдогану кредитную линию, заявил Сеймур Херш Фото:

Президент США Джо Байден пытался подкупить своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в обмен на одобрение заявки о присоединении Швеции к НАТО. Об этом заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его мнению, глава Вашингтона предлагал Турции кредитную линию в размере 13 миллиардов долларов.

«Байден пообещал, что Международный валютный фонд предоставит Турции столь необходимую кредитную линию в размере 11-13 миллиардов. <…> Реджеп Эрдоган заявил, что он поддержит членство Швеции в НАТО», — написал Сеймур Херш на своем официальном сайте. Говоря об этом, журналист ссылается на предоставленные ему секретные данные.

Ранее Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и США вышли на новый этап. Отмечалось, что Турция может ратифицировать заявку на вступление Швеции в Североатлантический альянс до 21 июля. В МИД РФ рассказали, что Россия будет реагировать на расширение альянса, пишет RT.

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Президент США Джо Байден пытался подкупить своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в обмен на одобрение заявки о присоединении Швеции к НАТО. Об этом заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его мнению, глава Вашингтона предлагал Турции кредитную линию в размере 13 миллиардов долларов. «Байден пообещал, что Международный валютный фонд предоставит Турции столь необходимую кредитную линию в размере 11-13 миллиардов. <…> Реджеп Эрдоган заявил, что он поддержит членство Швеции в НАТО», — написал Сеймур Херш на своем официальном сайте. Говоря об этом, журналист ссылается на предоставленные ему секретные данные. Ранее Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и США вышли на новый этап. Отмечалось, что Турция может ратифицировать заявку на вступление Швеции в Североатлантический альянс до 21 июля. В МИД РФ рассказали, что Россия будет реагировать на расширение альянса, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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