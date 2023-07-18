Военный историк назвал, какую часть страны Киев готов признать российской

Военный историк Широкорад: Украина готова признать Крым российским

18 июля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Украина может завершить конфликт, разделив страну по линии фронта, считает Александр Широкорад Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев может согласиться на раздел Украины по линии фронта. России в этом случае отойдет Крым, Запорожская область и Донбасс, рассказал в беседе с URA.RU один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист, автор книг и статей по военной и политической истории РФ Александр Широкорад. «По мнению Киева, для них идеальный вариант, если основная часть Украины останется под контролем нынешней хунты, а отойдут к России Крым, Запорожская область и Донбасс. Они об этом не говорят, но это то, о чем они думают. Это проскальзывает. На Западе многие политики, правда, второго ранга, об этом же говорят. То есть разделение, попросту говоря, по линии нынешнего фронта. Но неизвестно, согласится ли на это Россия», — отметил Александр Широкорад. Военный историк подчеркнул, что в случае раздела Украины могут захотеть выйти из состава страны венгры и полищуки (этнографическая группа). «Венгры Закарпатья и сами закарпатцы тяготеют больше к Венгрии, потому что на данный момент свыше 300 тысяч закорпатцев имеют венгерские паспорта. Неизвестно, как себя поведут полищуки. Треть их находится в составе Украины, 2/3 отошли к Беларуси еще в Советское время. Украинские полищуки хотели бы объединиться северными. Это очень тихий, незлобивый народ, но в случае раздела Украины, они явно скажут свое слово. Потому что язык у них совсем другой, они не говорят на навязанном украинском новоязе», — добавил Широкорад. Ранее экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что страна прекратит конфликт и вступит в НАТО при 80% удерживаемой территории. По его мнению, разделение может произойти по примеру Германии, которая в 1945-м году распалась на два государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Киев может согласиться на раздел Украины по линии фронта. России в этом случае отойдет Крым, Запорожская область и Донбасс, рассказал в беседе с URA.RU один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист, автор книг и статей по военной и политической истории РФ Александр Широкорад. «По мнению Киева, для них идеальный вариант, если основная часть Украины останется под контролем нынешней хунты, а отойдут к России Крым, Запорожская область и Донбасс. Они об этом не говорят, но это то, о чем они думают. Это проскальзывает. На Западе многие политики, правда, второго ранга, об этом же говорят. То есть разделение, попросту говоря, по линии нынешнего фронта. Но неизвестно, согласится ли на это Россия», — отметил Александр Широкорад. Военный историк подчеркнул, что в случае раздела Украины могут захотеть выйти из состава страны венгры и полищуки (этнографическая группа). «Венгры Закарпатья и сами закарпатцы тяготеют больше к Венгрии, потому что на данный момент свыше 300 тысяч закорпатцев имеют венгерские паспорта. Неизвестно, как себя поведут полищуки. Треть их находится в составе Украины, 2/3 отошли к Беларуси еще в Советское время. Украинские полищуки хотели бы объединиться северными. Это очень тихий, незлобивый народ, но в случае раздела Украины, они явно скажут свое слово. Потому что язык у них совсем другой, они не говорят на навязанном украинском новоязе», — добавил Широкорад. Ранее экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что страна прекратит конфликт и вступит в НАТО при 80% удерживаемой территории. По его мнению, разделение может произойти по примеру Германии, которая в 1945-м году распалась на два государства.