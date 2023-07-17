В ХМАО из-за мятежа Пригожина задерживаются установки по выборам тюменского губернатора. Инсайд

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
В ХМАО приняли решение отложить проведение соцопросов, чтобы успокоить общественность после мятежа Пригожина Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Сроки проведения соцопросов по выборам губернатора Тюменской области в ХМАО сдвинулись из-за мятежа частной армии Евгения Пригожина, который произошел 24 июня. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте «тюменской матрешки».

«Мятеж Пригожина взбудоражил широкие слои населения. Поэтому было принято решение отложить проведение опросов, чтобы югорчане выдохнули после произошедших событий», — рассказал инсайдер.

Информатор пояснил, что на основе этих данных югорский внутрипол должен получить установки по явке и качеству голосования. «Предполагалось, что все KPI избирательный штаб ХМАО получит в первой половине июля. Но все смещается к концу месяца», — добавил собеседник агентства.

В департамент внутренней политики округа направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писал о том, что власти ХМАО ждут установок по выборам тюменского губернатора. Их должны были направить в начале июля.

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Сроки проведения соцопросов по выборам губернатора Тюменской области в ХМАО сдвинулись из-за мятежа частной армии Евгения Пригожина, который произошел 24 июня. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте «тюменской матрешки». «Мятеж Пригожина взбудоражил широкие слои населения. Поэтому было принято решение отложить проведение опросов, чтобы югорчане выдохнули после произошедших событий», — рассказал инсайдер. Информатор пояснил, что на основе этих данных югорский внутрипол должен получить установки по явке и качеству голосования. «Предполагалось, что все KPI избирательный штаб ХМАО получит в первой половине июля. Но все смещается к концу месяца», — добавил собеседник агентства. В департамент внутренней политики округа направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писал о том, что власти ХМАО ждут установок по выборам тюменского губернатора. Их должны были направить в начале июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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