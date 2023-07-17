В ХМАО из-за мятежа Пригожина задерживаются установки по выборам тюменского губернатора. Инсайд

17 июля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

В ХМАО приняли решение отложить проведение соцопросов, чтобы успокоить общественность после мятежа Пригожина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Сроки проведения соцопросов по выборам губернатора Тюменской области в ХМАО сдвинулись из-за мятежа частной армии Евгения Пригожина, который произошел 24 июня. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте «тюменской матрешки». «Мятеж Пригожина взбудоражил широкие слои населения. Поэтому было принято решение отложить проведение опросов, чтобы югорчане выдохнули после произошедших событий», — рассказал инсайдер. Информатор пояснил, что на основе этих данных югорский внутрипол должен получить установки по явке и качеству голосования. «Предполагалось, что все KPI избирательный штаб ХМАО получит в первой половине июля. Но все смещается к концу месяца», — добавил собеседник агентства. В департамент внутренней политики округа направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писал о том, что власти ХМАО ждут установок по выборам тюменского губернатора. Их должны были направить в начале июля.

Сроки проведения соцопросов по выборам губернатора Тюменской области в ХМАО сдвинулись из-за мятежа частной армии Евгения Пригожина, который произошел 24 июня. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте «тюменской матрешки». «Мятеж Пригожина взбудоражил широкие слои населения. Поэтому было принято решение отложить проведение опросов, чтобы югорчане выдохнули после произошедших событий», — рассказал инсайдер. Информатор пояснил, что на основе этих данных югорский внутрипол должен получить установки по явке и качеству голосования. «Предполагалось, что все KPI избирательный штаб ХМАО получит в первой половине июля. Но все смещается к концу месяца», — добавил собеседник агентства. В департамент внутренней политики округа направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писал о том, что власти ХМАО ждут установок по выборам тюменского губернатора. Их должны были направить в начале июля.