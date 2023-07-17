17 июля 2023

Предприятие, которым руководит «Курганмашзавод», ищет испытателей танков

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, милитари, танкисты, армия, оружие, милитаризация, танк, z войска, сбойка
Испытателям танков и самоходных установок готовы платить зарплату от 100 тысяч рублей Фото:

Бронетанковый ремонтный завод из Амурской области, который находится под управлением оборонного предприятия «Курганмашзавод», ищет водителей-испытателей танков и самоходных установок. Соответствующая вакансия размещена на сайте с объявлениями «ГородРабот.ру».

«АО „560 Бронетанковый ремонтный завод“, село Возжаевка Амурской области. Вакансия — водитель-испытатель танков, самоходных установок, бронетранспортеров, артиллерийских тягачей. Требования: наличие удостоверения механика-водителя БМП третьего класса», — указано в информации о вакансии. Заработная плата от 100 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что дочка «Курганмашзавода» из Екатеринбурга набирает испытателей пулеметов и пушек. На бронетанковом предприятии готовы платить зарплату от 52 тысяч рублей. Также на ремонтный завод искали ремонтников БМП и БТР на зарплату до 150 тысяч рублей. На предприятии восстанавливают боевые машины, поврежденные в ходе спецоперации на Украине.

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Бронетанковый ремонтный завод из Амурской области, который находится под управлением оборонного предприятия «Курганмашзавод», ищет водителей-испытателей танков и самоходных установок. Соответствующая вакансия размещена на сайте с объявлениями «ГородРабот.ру». «АО „560 Бронетанковый ремонтный завод“, село Возжаевка Амурской области. Вакансия — водитель-испытатель танков, самоходных установок, бронетранспортеров, артиллерийских тягачей. Требования: наличие удостоверения механика-водителя БМП третьего класса», — указано в информации о вакансии. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что дочка «Курганмашзавода» из Екатеринбурга набирает испытателей пулеметов и пушек. На бронетанковом предприятии готовы платить зарплату от 52 тысяч рублей. Также на ремонтный завод искали ремонтников БМП и БТР на зарплату до 150 тысяч рублей. На предприятии восстанавливают боевые машины, поврежденные в ходе спецоперации на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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