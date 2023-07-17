Предприятие, которым руководит «Курганмашзавод», ищет испытателей танков

Бронетанковый ремонтный завод из Амурской области, который находится под управлением оборонного предприятия «Курганмашзавод», ищет водителей-испытателей танков и самоходных установок. Соответствующая вакансия размещена на сайте с объявлениями «ГородРабот.ру».
«АО „560 Бронетанковый ремонтный завод“, село Возжаевка Амурской области. Вакансия — водитель-испытатель танков, самоходных установок, бронетранспортеров, артиллерийских тягачей. Требования: наличие удостоверения механика-водителя БМП третьего класса», — указано в информации о вакансии. Заработная плата от 100 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что дочка «Курганмашзавода» из Екатеринбурга набирает испытателей пулеметов и пушек. На бронетанковом предприятии готовы платить зарплату от 52 тысяч рублей. Также на ремонтный завод искали ремонтников БМП и БТР на зарплату до 150 тысяч рублей. На предприятии восстанавливают боевые машины, поврежденные в ходе спецоперации на Украине.
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