Предприятие, которым руководит «Курганмашзавод», ищет испытателей танков

18 июля 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Испытателям танков и самоходных установок готовы платить зарплату от 100 тысяч рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Бронетанковый ремонтный завод из Амурской области, который находится под управлением оборонного предприятия «Курганмашзавод», ищет водителей-испытателей танков и самоходных установок. Соответствующая вакансия размещена на сайте с объявлениями «ГородРабот.ру». «АО „560 Бронетанковый ремонтный завод“, село Возжаевка Амурской области. Вакансия — водитель-испытатель танков, самоходных установок, бронетранспортеров, артиллерийских тягачей. Требования: наличие удостоверения механика-водителя БМП третьего класса», — указано в информации о вакансии. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что дочка «Курганмашзавода» из Екатеринбурга набирает испытателей пулеметов и пушек. На бронетанковом предприятии готовы платить зарплату от 52 тысяч рублей. Также на ремонтный завод искали ремонтников БМП и БТР на зарплату до 150 тысяч рублей. На предприятии восстанавливают боевые машины, поврежденные в ходе спецоперации на Украине.

Бронетанковый ремонтный завод из Амурской области, который находится под управлением оборонного предприятия «Курганмашзавод», ищет водителей-испытателей танков и самоходных установок. Соответствующая вакансия размещена на сайте с объявлениями «ГородРабот.ру». «АО „560 Бронетанковый ремонтный завод“, село Возжаевка Амурской области. Вакансия — водитель-испытатель танков, самоходных установок, бронетранспортеров, артиллерийских тягачей. Требования: наличие удостоверения механика-водителя БМП третьего класса», — указано в информации о вакансии. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что дочка «Курганмашзавода» из Екатеринбурга набирает испытателей пулеметов и пушек. На бронетанковом предприятии готовы платить зарплату от 52 тысяч рублей. Также на ремонтный завод искали ремонтников БМП и БТР на зарплату до 150 тысяч рублей. На предприятии восстанавливают боевые машины, поврежденные в ходе спецоперации на Украине.