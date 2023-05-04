«Курганмашзавод» подключил предприятие в Екатеринбурге к восстановлению техники, поврежденной на СВО

Бронетанковый ремонтный завод из Екатеринбурга, которым руководит «Курганмашзавод», начал активно восстанавливать боевые машины, которые получили повреждения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте».
«Переданный под управление ПАО „Курганмашзавод“ 144-й Бронетанковый ремонтный завод в Екатеринбурге активно включился в процесс восстановления боевой техники для Воздушно-десантных войск (ВДВ)», — сообщили в пресс-службе КМЗ. Также ремонт боевых машин десанта в два раза увеличил филиал «Курганмашзавода» в Волгограде. На предприятии восстанавливают БМД-2 и БТР-Д.
По данным сервиса СБИС, управляющей компанией АО «144 БТРЗ» является ПАО «Курганмашзавод». Предприятие из Екатеринбурга специализируется на ремонте машин и оборудования.
Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил новую партию БМП-3 в российские войска. За первый квартал текущего года поставки боевых машин достигли объема за весь 2019 год. Также сообщалось, что курагнский военный завод наладит производство истребителей танков — самоходных противотанковых пушек 2С25М.
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