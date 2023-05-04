«Курганмашзавод» подключил предприятие в Екатеринбурге к восстановлению техники, поврежденной на СВО

04 мая 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Завод в Екатеринбурге, которым управляет КМЗ, начал активно ремонтировать технику десанта Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бронетанковый ремонтный завод из Екатеринбурга, которым руководит «Курганмашзавод», начал активно восстанавливать боевые машины, которые получили повреждения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте». «Переданный под управление ПАО „Курганмашзавод“ 144-й Бронетанковый ремонтный завод в Екатеринбурге активно включился в процесс восстановления боевой техники для Воздушно-десантных войск (ВДВ)», — сообщили в пресс-службе КМЗ. Также ремонт боевых машин десанта в два раза увеличил филиал «Курганмашзавода» в Волгограде. На предприятии восстанавливают БМД-2 и БТР-Д. По данным сервиса СБИС, управляющей компанией АО «144 БТРЗ» является ПАО «Курганмашзавод». Предприятие из Екатеринбурга специализируется на ремонте машин и оборудования. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил новую партию БМП-3 в российские войска. За первый квартал текущего года поставки боевых машин достигли объема за весь 2019 год. Также сообщалось, что курагнский военный завод наладит производство истребителей танков — самоходных противотанковых пушек 2С25М.

Бронетанковый ремонтный завод из Екатеринбурга, которым руководит «Курганмашзавод», начал активно восстанавливать боевые машины, которые получили повреждения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте». «Переданный под управление ПАО „Курганмашзавод“ 144-й Бронетанковый ремонтный завод в Екатеринбурге активно включился в процесс восстановления боевой техники для Воздушно-десантных войск (ВДВ)», — сообщили в пресс-службе КМЗ. Также ремонт боевых машин десанта в два раза увеличил филиал «Курганмашзавода» в Волгограде. На предприятии восстанавливают БМД-2 и БТР-Д. По данным сервиса СБИС, управляющей компанией АО «144 БТРЗ» является ПАО «Курганмашзавод». Предприятие из Екатеринбурга специализируется на ремонте машин и оборудования. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил новую партию БМП-3 в российские войска. За первый квартал текущего года поставки боевых машин достигли объема за весь 2019 год. Также сообщалось, что курагнский военный завод наладит производство истребителей танков — самоходных противотанковых пушек 2С25М.