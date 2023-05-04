«Курганмашзавод» подключил предприятие в Екатеринбурге к восстановлению техники, поврежденной на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, бтр, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, десант на броне
Завод в Екатеринбурге, которым управляет КМЗ, начал активно ремонтировать технику десанта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бронетанковый ремонтный завод из Екатеринбурга, которым руководит «Курганмашзавод», начал активно восстанавливать боевые машины, которые получили повреждения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте».

«Переданный под управление ПАО „Курганмашзавод“ 144-й Бронетанковый ремонтный завод в Екатеринбурге активно включился в процесс восстановления боевой техники для Воздушно-десантных войск (ВДВ)», — сообщили в пресс-службе КМЗ. Также ремонт боевых машин десанта в два раза увеличил филиал «Курганмашзавода» в Волгограде. На предприятии восстанавливают БМД-2 и БТР-Д.

По данным сервиса СБИС, управляющей компанией АО «144 БТРЗ» является ПАО «Курганмашзавод». Предприятие из Екатеринбурга специализируется на ремонте машин и оборудования.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил новую партию БМП-3 в российские войска. За первый квартал текущего года поставки боевых машин достигли объема за весь 2019 год. Также сообщалось, что курагнский военный завод наладит производство истребителей танков — самоходных противотанковых пушек 2С25М.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бронетанковый ремонтный завод из Екатеринбурга, которым руководит «Курганмашзавод», начал активно восстанавливать боевые машины, которые получили повреждения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте». «Переданный под управление ПАО „Курганмашзавод“ 144-й Бронетанковый ремонтный завод в Екатеринбурге активно включился в процесс восстановления боевой техники для Воздушно-десантных войск (ВДВ)», — сообщили в пресс-службе КМЗ. Также ремонт боевых машин десанта в два раза увеличил филиал «Курганмашзавода» в Волгограде. На предприятии восстанавливают БМД-2 и БТР-Д. По данным сервиса СБИС, управляющей компанией АО «144 БТРЗ» является ПАО «Курганмашзавод». Предприятие из Екатеринбурга специализируется на ремонте машин и оборудования. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил новую партию БМП-3 в российские войска. За первый квартал текущего года поставки боевых машин достигли объема за весь 2019 год. Также сообщалось, что курагнский военный завод наладит производство истребителей танков — самоходных противотанковых пушек 2С25М.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...