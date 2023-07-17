Политолог назвал альтернативу зерновой сделке

Политолог Супонина предложила поставлять зерно напрямую Турции

18 июля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Формат зерновой сделки себя исчерпал, считает Елена Супонина Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия должна напрямую начать сотрудничать со странами-приобретателями зерна— с Турцией, Китаем, странами Африки. Переговоры по этому поводу уже идут. Формат же «зерновой сделки» при участии Украины себя полностью исчерпал, отметила в беседе с URA.RU востоковед-политолог, эксперт российского Совета по международным делам Елена Супонина. «Переговоры надо вести уже о других путях реализации, прежде всего, в интересах России. На мой взгляд, все-таки приоритет должен быть к прямому взаимодействию между РФ и странами-приобретателями: между Россией и Турцией, Россией и Китаем, Россией и африканскими странами. Прежний формат завязки этого сотрудничества через Украину и с их условиями в ближайшее время реализован не будет. Были до этого примеры, когда Россия приостанавливала свое участие в зерновой сделке и даже объявляла, что завершает ее, а потом вновь все возвращалось. Но, на мой взгляд, этот формат себя уже исчерпал полностью», — объяснила Елена Супонина. По словам востоковеда, прямое сотрудничество со странами возможно в обход Украины через железную дорогу. «Чисто технически возникают там определенные сложности и, конечно, переговоры будут продолжаться и с целью обсуждения этих трудностей, но в общем найти пути реализации этого сотрудничества напрямую возможно и уже находятся. В том числе и через железнодорожные пути, через другие транспортные коридоры. Естественно, финансовые потери для наших экспортеров будут, но не такие большие, как это пытаются представить сторонники этой сделки», — подчеркнула Супонина. Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия закрывает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Страна отзывает все гарантии безопасности судоходства, которые вводились в рамках зерновой сделки. В миссии РФ в ООН сообщили, что решение по выходу России из Стамбульских соглашений (зерновой сделки) окончательное. Никаких переговоров больше не планируется. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна продолжит зерновую сделку без участия России. По его словам, МИД Украины готовит документы для ООН и Турции. Президент Турции Реджеп Эрдоган высказал надежду, что Россия продлит участие в зерновой сделке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия должна напрямую начать сотрудничать со странами-приобретателями зерна— с Турцией, Китаем, странами Африки. Переговоры по этому поводу уже идут. Формат же «зерновой сделки» при участии Украины себя полностью исчерпал, отметила в беседе с URA.RU востоковед-политолог, эксперт российского Совета по международным делам Елена Супонина. «Переговоры надо вести уже о других путях реализации, прежде всего, в интересах России. На мой взгляд, все-таки приоритет должен быть к прямому взаимодействию между РФ и странами-приобретателями: между Россией и Турцией, Россией и Китаем, Россией и африканскими странами. Прежний формат завязки этого сотрудничества через Украину и с их условиями в ближайшее время реализован не будет. Были до этого примеры, когда Россия приостанавливала свое участие в зерновой сделке и даже объявляла, что завершает ее, а потом вновь все возвращалось. Но, на мой взгляд, этот формат себя уже исчерпал полностью», — объяснила Елена Супонина. По словам востоковеда, прямое сотрудничество со странами возможно в обход Украины через железную дорогу. «Чисто технически возникают там определенные сложности и, конечно, переговоры будут продолжаться и с целью обсуждения этих трудностей, но в общем найти пути реализации этого сотрудничества напрямую возможно и уже находятся. В том числе и через железнодорожные пути, через другие транспортные коридоры. Естественно, финансовые потери для наших экспортеров будут, но не такие большие, как это пытаются представить сторонники этой сделки», — подчеркнула Супонина. Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия закрывает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Страна отзывает все гарантии безопасности судоходства, которые вводились в рамках зерновой сделки. В миссии РФ в ООН сообщили, что решение по выходу России из Стамбульских соглашений (зерновой сделки) окончательное. Никаких переговоров больше не планируется. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна продолжит зерновую сделку без участия России. По его словам, МИД Украины готовит документы для ООН и Турции. Президент Турции Реджеп Эрдоган высказал надежду, что Россия продлит участие в зерновой сделке.