КПРФ привлечет скандального блогера ради PR кандидата в губернаторы Тюменской области. Инсайд Николай Бондаренко будет заниматься пиаром Ивана Левченко на выборах 18 июля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 + Блогер Бондаренко будет поддерживать коммуниста Левченко в туре по ХМАО и ЯНАО Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU КПРФ привлечет оппозиционного блогера Николая Бондаренко, автора YouTube-канала «Дневник депутата» (1,79 млн подписчиков) для пиара своего кандидата в губернаторы Тюменской области Ивана Левченко в ХМАО и ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Коммунисты планируют заручиться поддержкой скандального блогера Бондаренко. Они вместе с Левченко отправится в тур по северным регионам на встречи с партактивом и трудовыми коллективами. По слухам, тюменские коммунисты вдохновились предвыборной кампанией главы свердловского обкома КПРФ Ивачева, который даже записал вместе с Бондаренко двухчасовой стрим на YouTube», — сообщает инсайдер. В телефонном разговоре с корреспондентом агентства Левченко подтвердил планы по привлечению блогера к своей избирательной кампании. «Переговоры ведутся. Тур по ХМАО и ЯНАО планируется в середине августа», — прокомментировал коммунист. Ранее URA.RU писало о том, что Левченко заручился поддержкой беспартийных муниципальных депутатов. Они помогут коммунисту собрать недостающие подписи для прохождения муниципального фильтра, чтобы его зарегистрировали в областном избиркоме. КПРФ привлечет оппозиционного блогера Николая Бондаренко, автора YouTube-канала «Дневник депутата» (1,79 млн подписчиков) для пиара своего кандидата в губернаторы Тюменской области Ивана Левченко в ХМАО и ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Коммунисты планируют заручиться поддержкой скандального блогера Бондаренко. Они вместе с Левченко отправится в тур по северным регионам на встречи с партактивом и трудовыми коллективами. По слухам, тюменские коммунисты вдохновились предвыборной кампанией главы свердловского обкома КПРФ Ивачева, который даже записал вместе с Бондаренко двухчасовой стрим на YouTube», — сообщает инсайдер. В телефонном разговоре с корреспондентом агентства Левченко подтвердил планы по привлечению блогера к своей избирательной кампании. «Переговоры ведутся. Тур по ХМАО и ЯНАО планируется в середине августа», — прокомментировал коммунист. Ранее URA.RU писало о том, что Левченко заручился поддержкой беспартийных муниципальных депутатов. Они помогут коммунисту собрать недостающие подписи для прохождения муниципального фильтра, чтобы его зарегистрировали в областном избиркоме. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям