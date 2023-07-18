КПРФ привлечет скандального блогера ради PR кандидата в губернаторы Тюменской области. Инсайд

Николай Бондаренко будет заниматься пиаром Ивана Левченко на выборах
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Митинг против пенсионной реформы. Тюмень, левченко иван
Блогер Бондаренко будет поддерживать коммуниста Левченко в туре по ХМАО и ЯНАО Фото:

КПРФ привлечет оппозиционного блогера Николая Бондаренко, автора YouTube-канала «Дневник депутата» (1,79 млн подписчиков) для пиара своего кандидата в губернаторы Тюменской области Ивана Левченко в ХМАО и ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«Коммунисты планируют заручиться поддержкой скандального блогера Бондаренко. Они вместе с Левченко отправится в тур по северным регионам на встречи с партактивом и трудовыми коллективами. По слухам, тюменские коммунисты вдохновились предвыборной кампанией главы свердловского обкома КПРФ Ивачева, который даже записал вместе с Бондаренко двухчасовой стрим на YouTube», — сообщает инсайдер.

В телефонном разговоре с корреспондентом агентства Левченко подтвердил планы по привлечению блогера к своей избирательной кампании. «Переговоры ведутся. Тур по ХМАО и ЯНАО планируется в середине августа», — прокомментировал коммунист.

Ранее URA.RU писало о том, что Левченко заручился поддержкой беспартийных муниципальных депутатов. Они помогут коммунисту собрать недостающие подписи для прохождения муниципального фильтра, чтобы его зарегистрировали в областном избиркоме.

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КПРФ привлечет оппозиционного блогера Николая Бондаренко, автора YouTube-канала «Дневник депутата» (1,79 млн подписчиков) для пиара своего кандидата в губернаторы Тюменской области Ивана Левченко в ХМАО и ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Коммунисты планируют заручиться поддержкой скандального блогера Бондаренко. Они вместе с Левченко отправится в тур по северным регионам на встречи с партактивом и трудовыми коллективами. По слухам, тюменские коммунисты вдохновились предвыборной кампанией главы свердловского обкома КПРФ Ивачева, который даже записал вместе с Бондаренко двухчасовой стрим на YouTube», — сообщает инсайдер. В телефонном разговоре с корреспондентом агентства Левченко подтвердил планы по привлечению блогера к своей избирательной кампании. «Переговоры ведутся. Тур по ХМАО и ЯНАО планируется в середине августа», — прокомментировал коммунист. Ранее URA.RU писало о том, что Левченко заручился поддержкой беспартийных муниципальных депутатов. Они помогут коммунисту собрать недостающие подписи для прохождения муниципального фильтра, чтобы его зарегистрировали в областном избиркоме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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