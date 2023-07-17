В пермской больнице умерла девушка, подожженная другом

18 июля 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

О дате прощания пока не сообщается — идет следствие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Школьница из поселка Октябрьский в Пермском крае, которую поджег сверстник, скончалась в больнице. Об этом сообщили в минздраве региона. «Пострадавшая девушка из Октябрьского скончалась в больнице сегодня утром. Медицинскими работниками Прикамья была оказана все необходимая помощь пациентке, но, к сожалению, спасти ее не удалось», — сообщили URA.RU в министерстве. Ранее медики предупреждали, что девушка находится в крайне тяжелом состоянии. О нападении на нее стало известно 8 июля. Машинист поезда заметил ее обгоревшее тело рядом с железнодорожными путями и вызвал экстренные службы. По подозрению в поджоге девушки был задержан ее знакомый — 16-летний местный подросток. Расследование уголовного дела находится на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Школьница из поселка Октябрьский в Пермском крае, которую поджег сверстник, скончалась в больнице. Об этом сообщили в минздраве региона. «Пострадавшая девушка из Октябрьского скончалась в больнице сегодня утром. Медицинскими работниками Прикамья была оказана все необходимая помощь пациентке, но, к сожалению, спасти ее не удалось», — сообщили URA.RU в министерстве. Ранее медики предупреждали, что девушка находится в крайне тяжелом состоянии. О нападении на нее стало известно 8 июля. Машинист поезда заметил ее обгоревшее тело рядом с железнодорожными путями и вызвал экстренные службы. По подозрению в поджоге девушки был задержан ее знакомый — 16-летний местный подросток. Расследование уголовного дела находится на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.