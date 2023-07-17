17 июля 2023

В пермской больнице умерла девушка, подожженная другом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, акция памяти, гвоздики, возложение цветов, цветы, похороны
О дате прощания пока не сообщается — идет следствие Фото:

Школьница из поселка Октябрьский в Пермском крае, которую поджег сверстник, скончалась в больнице. Об этом сообщили в минздраве региона.

«Пострадавшая девушка из Октябрьского скончалась в больнице сегодня утром. Медицинскими работниками Прикамья была оказана все необходимая помощь пациентке, но, к сожалению, спасти ее не удалось», — сообщили URA.RU в министерстве.

Ранее медики предупреждали, что девушка находится в крайне тяжелом состоянии. О нападении на нее стало известно 8 июля. Машинист поезда заметил ее обгоревшее тело рядом с железнодорожными путями и вызвал экстренные службы. По подозрению в поджоге девушки был задержан ее знакомый — 16-летний местный подросток. Расследование уголовного дела находится на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Школьница из поселка Октябрьский в Пермском крае, которую поджег сверстник, скончалась в больнице. Об этом сообщили в минздраве региона. «Пострадавшая девушка из Октябрьского скончалась в больнице сегодня утром. Медицинскими работниками Прикамья была оказана все необходимая помощь пациентке, но, к сожалению, спасти ее не удалось», — сообщили URA.RU в министерстве. Ранее медики предупреждали, что девушка находится в крайне тяжелом состоянии. О нападении на нее стало известно 8 июля. Машинист поезда заметил ее обгоревшее тело рядом с железнодорожными путями и вызвал экстренные службы. По подозрению в поджоге девушки был задержан ее знакомый — 16-летний местный подросток. Расследование уголовного дела находится на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...