В пермской больнице умерла девушка, подожженная другом

Школьница из поселка Октябрьский в Пермском крае, которую поджег сверстник, скончалась в больнице. Об этом сообщили в минздраве региона.
«Пострадавшая девушка из Октябрьского скончалась в больнице сегодня утром. Медицинскими работниками Прикамья была оказана все необходимая помощь пациентке, но, к сожалению, спасти ее не удалось», — сообщили URA.RU в министерстве.
Ранее медики предупреждали, что девушка находится в крайне тяжелом состоянии. О нападении на нее стало известно 8 июля. Машинист поезда заметил ее обгоревшее тело рядом с железнодорожными путями и вызвал экстренные службы. По подозрению в поджоге девушки был задержан ее знакомый — 16-летний местный подросток. Расследование уголовного дела находится на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.