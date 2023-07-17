17 июля 2023

В Курганской области завели уголовное дело на контрабандистов

© Служба новостей «URA.RU»
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ОНФ. Гуманитарная помощь. Курган , лес, доски, пиломатериал
Через курганскую границу пытались вывезти стратегически важные лесоматериалы (архивное фото) Фото:

В Курганской области завели уголовное дело на контрабандистов, которые через границу пытались провезти лесоматериалы. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«Курганская транспортная прокуратура провела проверку исполнения таможенного законодательства при перемещении через Государственную границу Российской Федерации стратегически важных товаров и ресурсов. Транспортным прокурором материалы проверки направлены в Тюменскую таможню, по результату их рассмотрения возбуждено уголовное дело», — указано в посте канала.

Сообщается, что контрабандисты пытались провезти пиломатериалы хвойных пород. В посте транспортной прокуратуры не указано в какую страну контрабандисты хотели перевезти продукцию. Уголовное дело заведено по статье о контрабанде стратегических важных ресурсов. За ходом и результатами расследования будет следить Уральская транспортная прокуратура.

Ранее URA.RU писало, что пограничники задержали курганцев с запрещенным уловом на 2,5 млн рублей. Жители занимались незаконной добычей водных ресурсов.

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В Курганской области завели уголовное дело на контрабандистов, которые через границу пытались провезти лесоматериалы. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «Курганская транспортная прокуратура провела проверку исполнения таможенного законодательства при перемещении через Государственную границу Российской Федерации стратегически важных товаров и ресурсов. Транспортным прокурором материалы проверки направлены в Тюменскую таможню, по результату их рассмотрения возбуждено уголовное дело», — указано в посте канала. Сообщается, что контрабандисты пытались провезти пиломатериалы хвойных пород. В посте транспортной прокуратуры не указано в какую страну контрабандисты хотели перевезти продукцию. Уголовное дело заведено по статье о контрабанде стратегических важных ресурсов. За ходом и результатами расследования будет следить Уральская транспортная прокуратура. Ранее URA.RU писало, что пограничники задержали курганцев с запрещенным уловом на 2,5 млн рублей. Жители занимались незаконной добычей водных ресурсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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