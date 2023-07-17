Через курганскую границу пытались вывезти стратегически важные лесоматериалы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области завели уголовное дело на контрабандистов, которые через границу пытались провезти лесоматериалы. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«Курганская транспортная прокуратура провела проверку исполнения таможенного законодательства при перемещении через Государственную границу Российской Федерации стратегически важных товаров и ресурсов. Транспортным прокурором материалы проверки направлены в Тюменскую таможню, по результату их рассмотрения возбуждено уголовное дело», — указано в посте канала.

Сообщается, что контрабандисты пытались провезти пиломатериалы хвойных пород. В посте транспортной прокуратуры не указано в какую страну контрабандисты хотели перевезти продукцию. Уголовное дело заведено по статье о контрабанде стратегических важных ресурсов. За ходом и результатами расследования будет следить Уральская транспортная прокуратура.

Ранее URA.RU писало, что пограничники задержали курганцев с запрещенным уловом на 2,5 млн рублей. Жители занимались незаконной добычей водных ресурсов.