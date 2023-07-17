17 июля 2023

В Курганской области выбрали шестого главу округа с начала июля

Главой Звериноголовского округа в Курганской области выбрали Марину Панкратову
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновница, заседание, женские руки, руки
Главой выбрали Марину Панкратову (архивное фото) Фото:

Депутаты Звериноголовского округа поддержали действующего руководителя муниципалитета Марину Панкратову на пост главы. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. В июле в регионе прошло шесть конкурсов, на которых выбирали глав округов.

«Прошло внеочередное заседание. На нем депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Панкратовой на пост главы», — рассказал источник. В местной администрации URA.RU эту информацию подтвердили.

Всего с начала июля в Курганской области прошло шесть конкурсов, связанных с определением глав муниципальных округов. Панкратова в статусе врио руководит округом с начала года. Ее предшественник Олег Курочкин подал в отставку, ссылаясь на состояние здоровья. Источники, близкие к муниципальной политике, сообщали, что причиной его отставки мог стать недостроенной культурно-оздоровительный центр, на строительство которого из федерального бюджета было выделено 30 млн рублей. Его планировали построить еще в 2020 году.

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Депутаты Звериноголовского округа поддержали действующего руководителя муниципалитета Марину Панкратову на пост главы. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. В июле в регионе прошло шесть конкурсов, на которых выбирали глав округов. «Прошло внеочередное заседание. На нем депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Панкратовой на пост главы», — рассказал источник. В местной администрации URA.RU эту информацию подтвердили. Всего с начала июля в Курганской области прошло шесть конкурсов, связанных с определением глав муниципальных округов. Панкратова в статусе врио руководит округом с начала года. Ее предшественник Олег Курочкин подал в отставку, ссылаясь на состояние здоровья. Источники, близкие к муниципальной политике, сообщали, что причиной его отставки мог стать недостроенной культурно-оздоровительный центр, на строительство которого из федерального бюджета было выделено 30 млн рублей. Его планировали построить еще в 2020 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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