В Курганской области выбрали шестого главу округа с начала июля

Главой Звериноголовского округа в Курганской области выбрали Марину Панкратову

18 июля 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

Главой выбрали Марину Панкратову (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Звериноголовского округа поддержали действующего руководителя муниципалитета Марину Панкратову на пост главы. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. В июле в регионе прошло шесть конкурсов, на которых выбирали глав округов. «Прошло внеочередное заседание. На нем депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Панкратовой на пост главы», — рассказал источник. В местной администрации URA.RU эту информацию подтвердили. Всего с начала июля в Курганской области прошло шесть конкурсов, связанных с определением глав муниципальных округов. Панкратова в статусе врио руководит округом с начала года. Ее предшественник Олег Курочкин подал в отставку, ссылаясь на состояние здоровья. Источники, близкие к муниципальной политике, сообщали, что причиной его отставки мог стать недостроенной культурно-оздоровительный центр, на строительство которого из федерального бюджета было выделено 30 млн рублей. Его планировали построить еще в 2020 году.

Депутаты Звериноголовского округа поддержали действующего руководителя муниципалитета Марину Панкратову на пост главы. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. В июле в регионе прошло шесть конкурсов, на которых выбирали глав округов. «Прошло внеочередное заседание. На нем депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Панкратовой на пост главы», — рассказал источник. В местной администрации URA.RU эту информацию подтвердили. Всего с начала июля в Курганской области прошло шесть конкурсов, связанных с определением глав муниципальных округов. Панкратова в статусе врио руководит округом с начала года. Ее предшественник Олег Курочкин подал в отставку, ссылаясь на состояние здоровья. Источники, близкие к муниципальной политике, сообщали, что причиной его отставки мог стать недостроенной культурно-оздоровительный центр, на строительство которого из федерального бюджета было выделено 30 млн рублей. Его планировали построить еще в 2020 году.