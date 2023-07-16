16 июля 2023
15 июля 2023

Судьбу мэра протестного округа решил один голос. Инсайд

Мэра курганского протестного округа переизбрали на новый срок с минимальным перевесом
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею местного управления ФСИН. Курган, депутат, совещание, чиновник, папка для документов, руки, назначение
Главой Притобольного округа стал Дмитрий Спиридонов Фото:

В Притобольном муниципальном округе Курганской области в конкурсе на пост главы победил действующий руководитель администрации Дмитрий Спиридонов. За него проголосовали 8 депутатов из 15. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональным властям.

«Победил Спиридонов. За него проголосовали восемь человек. При этом из тех, кто не поддержал Спиридонова, были представители „Единой России“», — рассказал источник. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до приемной администрации округа. На звонок никто не ответил.

В июне стало известно, что конкуренцию Спиридонову составили глава Давыдовского сельсовета Василий Иванов и директор муниципального предприятия Андрей Истомин. Спиридонов возглавляет округ с августа прошлого года. Притобольный округ считается протестным из-за того, что в нем дважды срывалась муниципальная реформа. В апреле почти половину думы округа заняли депутаты, представляющие КПРФ.

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В Притобольном муниципальном округе Курганской области в конкурсе на пост главы победил действующий руководитель администрации Дмитрий Спиридонов. За него проголосовали 8 депутатов из 15. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональным властям. «Победил Спиридонов. За него проголосовали восемь человек. При этом из тех, кто не поддержал Спиридонова, были представители „Единой России“», — рассказал источник. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до приемной администрации округа. На звонок никто не ответил. В июне стало известно, что конкуренцию Спиридонову составили глава Давыдовского сельсовета Василий Иванов и директор муниципального предприятия Андрей Истомин. Спиридонов возглавляет округ с августа прошлого года. Притобольный округ считается протестным из-за того, что в нем дважды срывалась муниципальная реформа. В апреле почти половину думы округа заняли депутаты, представляющие КПРФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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