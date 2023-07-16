Мэра курганского протестного округа переизбрали на новый срок с минимальным перевесом

Главой Притобольного округа стал Дмитрий Спиридонов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Притобольном муниципальном округе Курганской области в конкурсе на пост главы победил действующий руководитель администрации Дмитрий Спиридонов. За него проголосовали 8 депутатов из 15. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональным властям.

«Победил Спиридонов. За него проголосовали восемь человек. При этом из тех, кто не поддержал Спиридонова, были представители „Единой России“», — рассказал источник. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до приемной администрации округа. На звонок никто не ответил.

В июне стало известно, что конкуренцию Спиридонову составили глава Давыдовского сельсовета Василий Иванов и директор муниципального предприятия Андрей Истомин. Спиридонов возглавляет округ с августа прошлого года. Притобольный округ считается протестным из-за того, что в нем дважды срывалась муниципальная реформа. В апреле почти половину думы округа заняли депутаты, представляющие КПРФ.