Экономисты нашли способ повысить доходы россиян на 44%

В РФ нужно проиндексировать пенсии, МРОТ, зарплаты и пособия для повышения общего дохода населения на 44% после 2025 года
Российские экономисты предложили ряд мер по урегулированию кризиса в стране. Если все из них будут выполнены, рост дохода граждан может вырасти до 44%.
- В первую очередь нужно проиндексировать пенсии как работающим, так и неработающего граждан в 2024 и 2025 году. Индексация должна произойти на темп роста средней зарплаты.
- Далее нужно провести индексацию прожиточного минимума, а также всех пособий за следующие два года на величину, опережающую инфляцию на 1,5 процентного пункта. Об этом пишут журналисты РБК, специализирующиеся на вопросах экономики.
- Они советуют также проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Это нужно сделать темпом, превышающим индексацию прожиточного минимума, на 3,5 процентных пункта.
- Для потенциального повышения дохода россиянам необходимо повысить и размер по безработице. По мнению авторов материала, к 2026 году он должен достигнуть верхней границы для всех безработных граждан.
- Кроме того, специалисты рекомендуют повысить стипендии всем студентам и аспирантам. Она должна составлять в размере не ниже МРОТ.
- Также предлагается уравнять материнский капитал на первого и второго ребенка. Его средняя стоимость должна высчитываться от средней цены 6 кв. м жилья.
- Необходимо проиндексировать зарплату работников бюджетной сферы на 10% в 2024 году. К 2025 рост должен произойти в зависимости от средней зарплаты на тот момент.
В России планируется повысить минимальный размер оплаты труда к 2023 году. С 2024 года его рост запланирован на 18,5%. В то же время экономисты раскрывают опасность резкого повышения МРОТ. Это может привести к массовым увольнениям. Власти РФ также стимулируют скапливать финансовую подушку к старости, пишут «Дни.ру».
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