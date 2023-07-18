Опекун объяснила, почему полгода не избавлялась от тела Далера Бобиева из Екатеринбурга

Опекун Наумова не избавлялась от тела Далера из Екатеринбурга полгода, потому что ей было его жаль

18 июля 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Именно в этом гараже — недалеко от дома Наумовых — полгода хранилось тело Далера Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Екатеринбурженка Вероника Наумова, которая больше полугода скрывала смерть опекаемого Далера Бобиева и хранила его тело в гараже, делала это по той причине, что ей было жаль мальчика. Об этом сообщает осведомленный источник. «Наумова говорила на допросе, что боялась идти куда-то с сумкой. Якобы не хотела что-то делать с телом ребенка, избавляться от него, потому что ей было его жалко. Говорила, что она не могла переступить через себя», — рассказал E1.RU собеседник. Другой источник пояснил, что женщина могла скрывать тело мальчика для того, чтобы оно полностью разложилось и нельзя было определить причину смерти. «Если бы прошла еще пара месяцев, то уже никто не смог бы понять, от чего он умер. Дело в том, что не все прижизненные повреждения, повлекшие смерть, можно определить по костям», — уверен инсайдер. История с Далером Бобиевым произошла в конце июня, когда в поисковый отряд «ЛизаАлерт» обратилась опекун мальчика Вероника Наумова. По ее словам, у малыша были проблемы с психикой и он сбежал. Однако спустя три дня тело ребенка нашли в сумке в гараже, который принадлежит семье Наумовых. Позже выяснилось, что ребенка убили еще в декабре 2022 года. Вероника Наумова утверждает, что к гибели привел несчастный случай, женщину поместили в СИЗО до 26 августа. Муж Наумовой Александр планирует забрать детей к себе и развестись с Вероникой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбурженка Вероника Наумова, которая больше полугода скрывала смерть опекаемого Далера Бобиева и хранила его тело в гараже, делала это по той причине, что ей было жаль мальчика. Об этом сообщает осведомленный источник. «Наумова говорила на допросе, что боялась идти куда-то с сумкой. Якобы не хотела что-то делать с телом ребенка, избавляться от него, потому что ей было его жалко. Говорила, что она не могла переступить через себя», — рассказал E1.RU собеседник. Другой источник пояснил, что женщина могла скрывать тело мальчика для того, чтобы оно полностью разложилось и нельзя было определить причину смерти. «Если бы прошла еще пара месяцев, то уже никто не смог бы понять, от чего он умер. Дело в том, что не все прижизненные повреждения, повлекшие смерть, можно определить по костям», — уверен инсайдер. История с Далером Бобиевым произошла в конце июня, когда в поисковый отряд «ЛизаАлерт» обратилась опекун мальчика Вероника Наумова. По ее словам, у малыша были проблемы с психикой и он сбежал. Однако спустя три дня тело ребенка нашли в сумке в гараже, который принадлежит семье Наумовых. Позже выяснилось, что ребенка убили еще в декабре 2022 года. Вероника Наумова утверждает, что к гибели привел несчастный случай, женщину поместили в СИЗО до 26 августа. Муж Наумовой Александр планирует забрать детей к себе и развестись с Вероникой.