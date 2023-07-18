Опекун объяснила, почему полгода не избавлялась от тела Далера Бобиева из Екатеринбурга

Екатеринбурженка Вероника Наумова, которая больше полугода скрывала смерть опекаемого Далера Бобиева и хранила его тело в гараже, делала это по той причине, что ей было жаль мальчика. Об этом сообщает осведомленный источник.
«Наумова говорила на допросе, что боялась идти куда-то с сумкой. Якобы не хотела что-то делать с телом ребенка, избавляться от него, потому что ей было его жалко. Говорила, что она не могла переступить через себя», — рассказал E1.RU собеседник.
Другой источник пояснил, что женщина могла скрывать тело мальчика для того, чтобы оно полностью разложилось и нельзя было определить причину смерти. «Если бы прошла еще пара месяцев, то уже никто не смог бы понять, от чего он умер. Дело в том, что не все прижизненные повреждения, повлекшие смерть, можно определить по костям», — уверен инсайдер.
История с Далером Бобиевым произошла в конце июня, когда в поисковый отряд «ЛизаАлерт» обратилась опекун мальчика Вероника Наумова. По ее словам, у малыша были проблемы с психикой и он сбежал. Однако спустя три дня тело ребенка нашли в сумке в гараже, который принадлежит семье Наумовых. Позже выяснилось, что ребенка убили еще в декабре 2022 года. Вероника Наумова утверждает, что к гибели привел несчастный случай, женщину поместили в СИЗО до 26 августа. Муж Наумовой Александр планирует забрать детей к себе и развестись с Вероникой.
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