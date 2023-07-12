Муж опекуна, обвиняемой в гибели Далера Бобиева из Екатеринбурга, подает на развод

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Мера пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, наумова вероника
В социальных сетях Вероника Наумова часто признавалась в любви своему мужу Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Екатеринбуржец Александр Наумов — муж Вероники, которая сейчас проходит обвиняемой по делу об убийстве шестилетнего Далера Бобиева, решил развестись с женщиной. К такому решению он пришел после того, как узнал об анкете жены на сайте знакомств.

«У нее дома остались смарт-часы. На них каждый день приходят оповещения с почты, что ей на сайте прислали сообщение. После того, что я узнал, точно подам на развод», — заявил Александр изданию «КП-Екатеринбург».

Также он считает, что суд поступил правильно, что не стал выпускать женщину из-под ареста. «Пускай сидит в СИЗО. Это для ее и нашей безопасности. Детей скоро вернут из приюта, а тут с ней нам окна повыбивают», — сказал мужчина.

Пропавшего шестилетнего Далера Бобиева в конце июня нашли мертвым в сумке в гараже, который принадлежит семье Наумовых. Позже выяснилось, что ребенка убили еще 3 декабря 2022 года. Вероника Наумова сообщала, что к гибели привел несчастный случай, ее поместили в СИЗО до 26 августа. Муж Наумовой Александр планирует забрать детей к себе.

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Екатеринбуржец Александр Наумов — муж Вероники, которая сейчас проходит обвиняемой по делу об убийстве шестилетнего Далера Бобиева, решил развестись с женщиной. К такому решению он пришел после того, как узнал об анкете жены на сайте знакомств. «У нее дома остались смарт-часы. На них каждый день приходят оповещения с почты, что ей на сайте прислали сообщение. После того, что я узнал, точно подам на развод», — заявил Александр изданию «КП-Екатеринбург». Также он считает, что суд поступил правильно, что не стал выпускать женщину из-под ареста. «Пускай сидит в СИЗО. Это для ее и нашей безопасности. Детей скоро вернут из приюта, а тут с ней нам окна повыбивают», — сказал мужчина. Пропавшего шестилетнего Далера Бобиева в конце июня нашли мертвым в сумке в гараже, который принадлежит семье Наумовых. Позже выяснилось, что ребенка убили еще 3 декабря 2022 года. Вероника Наумова сообщала, что к гибели привел несчастный случай, ее поместили в СИЗО до 26 августа. Муж Наумовой Александр планирует забрать детей к себе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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