Отец девочки, которую поджег пермский подросток заявил, что обидчиков было трое

11 июля 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

На данный момент задержан только один подросток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отец девочки, которую подожгли и оставили умирать в поселке Октябрьский (Пермский край) заявил, что к преступлению причастны трое подростков. По его словам, о них сейчас пишут в соцсетях. «Когда я пришел в больницу на опознание дочери, она мне назвала фамилию одного из тех, кто на нее напал. Фамилии двух остальных, как мне известно, дочь назвала, когда ее забирала скорая. Это те люди, о которых сейчас все пишут в соцсетях», — передает слова отца девочки «КП-Пермь». Так же он сообщил, что родители тех подростков с ним не связывались. В СУ СК по Пермскому краю направлен запрос. Жители поселка и источники в органах также сообщили изданию, что обидчиков было трое и перед сожжением они изнасиловали девушку. Трагедия произошла в доме, где живет основной подозреваемый. В субботу 8 июля он позвал в гости давнюю знакомую, где несовершеннолетние начали употреблять алкоголь. Школьники поссорились, один из подростков набросился на девушку и изнасиловал ее. По одной из версий, после этого пострадавшую ударили по голове чем-то тяжелым, отнесли на железнодорожные пути и подожгли. Полиция задержала только одного из подростков. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, он отправлен на два месяца в СИЗО. Корреспондент URA.RU поговорил с местными жителями, которые рассказали, что подозреваемый подросток не демонстрировал жестокого поведения, учился хорошо и не мог совершить такой поступок. В это время пользователи соцсетей из-за трагедии разделились на два лагеря. Одни жаждут жестокого наказания для парня, другие обвиняют жертву в случившемся. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отец девочки, которую подожгли и оставили умирать в поселке Октябрьский (Пермский край) заявил, что к преступлению причастны трое подростков. По его словам, о них сейчас пишут в соцсетях. «Когда я пришел в больницу на опознание дочери, она мне назвала фамилию одного из тех, кто на нее напал. Фамилии двух остальных, как мне известно, дочь назвала, когда ее забирала скорая. Это те люди, о которых сейчас все пишут в соцсетях», — передает слова отца девочки «КП-Пермь». Так же он сообщил, что родители тех подростков с ним не связывались. В СУ СК по Пермскому краю направлен запрос. Жители поселка и источники в органах также сообщили изданию, что обидчиков было трое и перед сожжением они изнасиловали девушку. Трагедия произошла в доме, где живет основной подозреваемый. В субботу 8 июля он позвал в гости давнюю знакомую, где несовершеннолетние начали употреблять алкоголь. Школьники поссорились, один из подростков набросился на девушку и изнасиловал ее. По одной из версий, после этого пострадавшую ударили по голове чем-то тяжелым, отнесли на железнодорожные пути и подожгли. Полиция задержала только одного из подростков. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, он отправлен на два месяца в СИЗО. Корреспондент URA.RU поговорил с местными жителями, которые рассказали, что подозреваемый подросток не демонстрировал жестокого поведения, учился хорошо и не мог совершить такой поступок. В это время пользователи соцсетей из-за трагедии разделились на два лагеря. Одни жаждут жестокого наказания для парня, другие обвиняют жертву в случившемся.