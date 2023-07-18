Украина распространяет панику из-за теракта на Крымском мосту

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, ферма моста
Движение по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме Фото:
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Опровержение фейковой информации

Информация о том, что крымчане окажутся в ловушке из-за теракта на Крымском мосту, является недостоверной. Об этом говорится в материалах министерства транспорта республики Крым. Панические комментарии распространяет Центр информационно-психологических операций ВСУ.

В сети стали расходиться комментарии о том, что крымчане якобы будут отрезаны от материковой части России. «Мы без моста тут просто в ловушке!» — заявляют в комментариях в соцсети «ВКонтакте». В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков, стало известно, что панические настроения в соцсетях распространяет ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) ВСУ. Методичку с комментариями он опубликовал в своем telegram-канале.

Однако на официальном сайте минтранса размещена информация об альтернативных сухопутных маршрутах. «Движение через пункты пропуска Перекоп, Армянск и Джанкой для грузового и легкового транспорта осуществляется в штатном режиме, очередей нет», — заявили в министерстве. Теперь эти маршруты стали круглосуточными. Как сообщил в своем telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, комендантский час на территории региона отменен, чтобы обеспечить возможность круглосуточно добираться в Крым сухопутным путем.

Также власти дополнительно уточнили, что добраться в Крым и выехать из него можно благодаря пригородным поездам и поездам дальнего следования. А Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК) назначила дополнительную дневную пару пригородных поездов по маршруту Анапа — Керчь. Ранее также сообщалось, что автомобили возобновили движение по Крымскому мосту в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.

В ночь на 17 июля произошел взрыв на Крымском мосту. В Минтрансе РФ сообщили о повреждениях дорожного полотна. В результате теракта погибла супружеская пара.

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Информация о том, что крымчане окажутся в ловушке из-за теракта на Крымском мосту, является недостоверной. Об этом говорится в материалах министерства транспорта республики Крым. Панические комментарии распространяет Центр информационно-психологических операций ВСУ. В сети стали расходиться комментарии о том, что крымчане якобы будут отрезаны от материковой части России. «Мы без моста тут просто в ловушке!» — заявляют в комментариях в соцсети «ВКонтакте». В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков, стало известно, что панические настроения в соцсетях распространяет ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) ВСУ. Методичку с комментариями он опубликовал в своем telegram-канале. Однако на официальном сайте минтранса размещена информация об альтернативных сухопутных маршрутах. «Движение через пункты пропуска Перекоп, Армянск и Джанкой для грузового и легкового транспорта осуществляется в штатном режиме, очередей нет», — заявили в министерстве. Теперь эти маршруты стали круглосуточными. Как сообщил в своем telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, комендантский час на территории региона отменен, чтобы обеспечить возможность круглосуточно добираться в Крым сухопутным путем. Также власти дополнительно уточнили, что добраться в Крым и выехать из него можно благодаря пригородным поездам и поездам дальнего следования. А Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК) назначила дополнительную дневную пару пригородных поездов по маршруту Анапа — Керчь. Ранее также сообщалось, что автомобили возобновили движение по Крымскому мосту в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В ночь на 17 июля произошел взрыв на Крымском мосту. В Минтрансе РФ сообщили о повреждениях дорожного полотна. В результате теракта погибла супружеская пара.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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