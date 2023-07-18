Правительство Украины пообещало восстановить Каховскую ГЭС

18 июля 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Проект восстановления Каховской ГЭС разбит на два этапа, рассказал Шмыгаль Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Правительство Украины приняло постановление о восстановлении Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Сегодня Правительство утвердило постановление об экспериментальном проекте по началу восстановления Каховской ГЭС», — написал Денис Шмыгаль в своем telegram-канале. Он добавил, что проект рассчитан на два года. Украинский премьер уточнил, что проект будет разбит на два этапа: проектирование и строительные работы. Однако начало второго этапа возможно только при условии, что ВСУ перехватят контроль над территориями, где располагается ГЭС, добавил Шмыгаль. ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС ночью 6 июня. В результате атаки была затоплена часть населенных пунктов Херсонской области. Пострадало более 50 человек. Ущерб от подрыва ГЭС составил около 10 млрд рублей. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Каховская ГЭС все равно будет восстановлена.

Правительство Украины приняло постановление о восстановлении Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Сегодня Правительство утвердило постановление об экспериментальном проекте по началу восстановления Каховской ГЭС», — написал Денис Шмыгаль в своем telegram-канале. Он добавил, что проект рассчитан на два года. Украинский премьер уточнил, что проект будет разбит на два этапа: проектирование и строительные работы. Однако начало второго этапа возможно только при условии, что ВСУ перехватят контроль над территориями, где располагается ГЭС, добавил Шмыгаль. ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС ночью 6 июня. В результате атаки была затоплена часть населенных пунктов Херсонской области. Пострадало более 50 человек. Ущерб от подрыва ГЭС составил около 10 млрд рублей. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Каховская ГЭС все равно будет восстановлена.