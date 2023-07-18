Киев предложил маршрут поставок после выхода России из зерновой сделки

Украина рассматривает новый маршрут поставок зерна, который пройдет через территориальные воды Болгарии и Румынии. Об этом заявил посол Украины в Анкаре Василий Боднар.
«Мы создали фонд гарантирования со своей стороны, и можем привлекать компании, предоставляющие суда для перевозки зерна. Это можно реализовать, не используя тот маршрут, который был ранее согласован, а проложить его через территориальные воды Румынии и Болгарии», — приводит РИА Новости слова Боднара в эфире телемарафона.
В понедельник 17 июля Кремль заявил о прекращении зерновой сделки. Россия полностью закрыла морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. После этого украинские власти обратились к Турции с предложением продолжить зерновую сделку без участия России.
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