В Надыме (ЯНАО) выставили на продажу магазин женской одежды площадью 170 квадратных метров. Стоимость бизнеса продавец оценил в четыре миллиона рублей. Информация размещена на сайте объявлений.
«Продам прибыльный готовый бизнес — крупный магазин женской одежды, обуви и аксессуаров. Помещение 170 квадратных метров с отличной ценой аренды. Магазин с новым современным ремонтом, укомплектован всем необходимым: манекены, стойки, вешала и прочее. Цена — четыре миллиона рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито».
Автор объявления отметил, что в стоимость входит весь товарный остаток, оборудование, страницы в социальных сетях. Продавец сообщил, что поможет новому владельцу в ведение бизнеса и передаст базу проверенных поставщиков.
Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое (ЯНАО) продается магазин спецодежды. Стоимость готового бизнеса — 20 миллионов рублей.
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