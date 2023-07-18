В Надыме продают крупный магазин одежды за четыре миллиона рублей. Фото

19 июля 2023 в 05:46 Размер текста - 17 +

Продавец обещает помочь новому владельцу в ведение бизнеса Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Надыме (ЯНАО) выставили на продажу магазин женской одежды площадью 170 квадратных метров. Стоимость бизнеса продавец оценил в четыре миллиона рублей. Информация размещена на сайте объявлений. «Продам прибыльный готовый бизнес — крупный магазин женской одежды, обуви и аксессуаров. Помещение 170 квадратных метров с отличной ценой аренды. Магазин с новым современным ремонтом, укомплектован всем необходимым: манекены, стойки, вешала и прочее. Цена — четыре миллиона рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления отметил, что в стоимость входит весь товарный остаток, оборудование, страницы в социальных сетях. Продавец сообщил, что поможет новому владельцу в ведение бизнеса и передаст базу проверенных поставщиков. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое (ЯНАО) продается магазин спецодежды. Стоимость готового бизнеса — 20 миллионов рублей. Фото: сайт «Авито» Фото: сайт «Авито» Фото: сайт «Авито»

В Надыме (ЯНАО) выставили на продажу магазин женской одежды площадью 170 квадратных метров. Стоимость бизнеса продавец оценил в четыре миллиона рублей. Информация размещена на сайте объявлений. «Продам прибыльный готовый бизнес — крупный магазин женской одежды, обуви и аксессуаров. Помещение 170 квадратных метров с отличной ценой аренды. Магазин с новым современным ремонтом, укомплектован всем необходимым: манекены, стойки, вешала и прочее. Цена — четыре миллиона рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления отметил, что в стоимость входит весь товарный остаток, оборудование, страницы в социальных сетях. Продавец сообщил, что поможет новому владельцу в ведение бизнеса и передаст базу проверенных поставщиков. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое (ЯНАО) продается магазин спецодежды. Стоимость готового бизнеса — 20 миллионов рублей.