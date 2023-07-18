18 июля 2023
17 июля 2023

В Надыме продают крупный магазин одежды за четыре миллиона рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие магазина одежды  MAAG   в ТЦ Планета. Пермь, покупатели, одежда, бутик, джинсы, шмотки, шопинг, магазин одежды
Продавец обещает помочь новому владельцу в ведение бизнеса Фото:

В Надыме (ЯНАО) выставили на продажу магазин женской одежды площадью 170 квадратных метров. Стоимость бизнеса продавец оценил в четыре миллиона рублей. Информация размещена на сайте объявлений.

«Продам прибыльный готовый бизнес — крупный магазин женской одежды, обуви и аксессуаров. Помещение 170 квадратных метров с отличной ценой аренды. Магазин с новым современным ремонтом, укомплектован всем необходимым: манекены, стойки, вешала и прочее. Цена — четыре миллиона рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления отметил, что в стоимость входит весь товарный остаток, оборудование, страницы в социальных сетях. Продавец сообщил, что поможет новому владельцу в ведение бизнеса и передаст базу проверенных поставщиков.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое (ЯНАО) продается магазин спецодежды. Стоимость готового бизнеса — 20 миллионов рублей.

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В Надыме (ЯНАО) выставили на продажу магазин женской одежды площадью 170 квадратных метров. Стоимость бизнеса продавец оценил в четыре миллиона рублей. Информация размещена на сайте объявлений. «Продам прибыльный готовый бизнес — крупный магазин женской одежды, обуви и аксессуаров. Помещение 170 квадратных метров с отличной ценой аренды. Магазин с новым современным ремонтом, укомплектован всем необходимым: манекены, стойки, вешала и прочее. Цена — четыре миллиона рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления отметил, что в стоимость входит весь товарный остаток, оборудование, страницы в социальных сетях. Продавец сообщил, что поможет новому владельцу в ведение бизнеса и передаст базу проверенных поставщиков. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое (ЯНАО) продается магазин спецодежды. Стоимость готового бизнеса — 20 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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