Вооруженные силы Украины доставили снаряды для артиллерии НАТО, а также, предположительно, кассетные боеприпасы из США в район Артемовска в ДНР. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В район Константиновки прибыла очередная партия боеприпасов для западной артиллерии», — сказал Марочко РИА Новости. Он добавил, что поставки могут включать кассетные боеприпасы США.
Марочко отметил поставки в район населенного пункта Часов Яр, где были обнаружены американские артиллерийские системы М777. По его словам, заявления командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского о том, что Киев применит кассетные боеприпасы из США в ближайшее время в Артемовске, могут быть правдой.
Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал применить кассетные боеприпасы в ответ на обстрелы ВСУ. Он отметил, что Россия имеет право на зеркальные действия, в случае применения такого оружия Украиной.
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