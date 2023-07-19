Марочко заявил о доставке опасных боеприпасов для ВСУ под Артемовск

19 июля 2023 в 09:47 Размер текста - 17 +

Поставки могут включать кассетные боеприпасы США, заявил Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины доставили снаряды для артиллерии НАТО, а также, предположительно, кассетные боеприпасы из США в район Артемовска в ДНР. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В район Константиновки прибыла очередная партия боеприпасов для западной артиллерии», — сказал Марочко РИА Новости. Он добавил, что поставки могут включать кассетные боеприпасы США. Марочко отметил поставки в район населенного пункта Часов Яр, где были обнаружены американские артиллерийские системы М777. По его словам, заявления командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского о том, что Киев применит кассетные боеприпасы из США в ближайшее время в Артемовске, могут быть правдой. Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал применить кассетные боеприпасы в ответ на обстрелы ВСУ. Он отметил, что Россия имеет право на зеркальные действия, в случае применения такого оружия Украиной.

Вооруженные силы Украины доставили снаряды для артиллерии НАТО, а также, предположительно, кассетные боеприпасы из США в район Артемовска в ДНР. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В район Константиновки прибыла очередная партия боеприпасов для западной артиллерии», — сказал Марочко РИА Новости. Он добавил, что поставки могут включать кассетные боеприпасы США. Марочко отметил поставки в район населенного пункта Часов Яр, где были обнаружены американские артиллерийские системы М777. По его словам, заявления командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского о том, что Киев применит кассетные боеприпасы из США в ближайшее время в Артемовске, могут быть правдой. Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал применить кассетные боеприпасы в ответ на обстрелы ВСУ. Он отметил, что Россия имеет право на зеркальные действия, в случае применения такого оружия Украиной.