Марочко заявил о доставке опасных боеприпасов для ВСУ под Артемовск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боеприпасы. Западное вооружение. stock, боеприпас, артиллерия, ВСУ, stock
Поставки могут включать кассетные боеприпасы США, заявил Андрей Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины доставили снаряды для артиллерии НАТО, а также, предположительно, кассетные боеприпасы из США в район Артемовска в ДНР. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В район Константиновки прибыла очередная партия боеприпасов для западной артиллерии», — сказал Марочко РИА Новости. Он добавил, что поставки могут включать кассетные боеприпасы США.

Марочко отметил поставки в район населенного пункта Часов Яр, где были обнаружены американские артиллерийские системы М777. По его словам, заявления командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского о том, что Киев применит кассетные боеприпасы из США в ближайшее время в Артемовске, могут быть правдой.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал применить кассетные боеприпасы в ответ на обстрелы ВСУ. Он отметил, что Россия имеет право на зеркальные действия, в случае применения такого оружия Украиной.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины доставили снаряды для артиллерии НАТО, а также, предположительно, кассетные боеприпасы из США в район Артемовска в ДНР. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В район Константиновки прибыла очередная партия боеприпасов для западной артиллерии», — сказал Марочко РИА Новости. Он добавил, что поставки могут включать кассетные боеприпасы США. Марочко отметил поставки в район населенного пункта Часов Яр, где были обнаружены американские артиллерийские системы М777. По его словам, заявления командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского о том, что Киев применит кассетные боеприпасы из США в ближайшее время в Артемовске, могут быть правдой. Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал применить кассетные боеприпасы в ответ на обстрелы ВСУ. Он отметил, что Россия имеет право на зеркальные действия, в случае применения такого оружия Украиной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...