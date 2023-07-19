Мэрия в ХМАО ищет альтернативу свердловскому лагерю, где детей назвали северными оленями

Мэрия Нефтеюганска ищет альтернативу свердловскому лагерю «Медная горка», где унижали детей из ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Евгения Куйвашева в Тавду, детский лагерь, игровая площадка, летний отдых, качели
Мэрия Нефтеюганска спешно ищет замену лагерю, воспитанники которого пожаловались на унижения Фото:

Власти Нефтеюганска ищут альтернативу свердловскому лагерю «Медная горка» в Верхней Пышме, где детей из ХМАО обзывали северными оленями. Как сообщил URA.RU директор департамента образования округа Алексей Дренин, школьники, которые должны были поехать на две оставшиеся смены, отправятся в другой лагерь.

«Департамент образования Нефтеюганска законтрактовался с лагерем на все лето. Теперь администрация города ищет замену „Медной горке“. Нефтеюганские дети больше туда не поедут», — прокомментировал Дренин.

Жалобы родителей на условия в лагере был опубликованы в городских соцсетях. По данным силовиков, в прокуратуру родители не обращались, а по возвращении на вокзале они не упоминали о жестоком обращении. Родители писали, что школьников запугивали в лагере.

Ранее URA.RU писало о том, что скандальный лагерь «Медная горка» в Верхней Пышме уже проверяет свердловская прокуратура. По словам родителей, вожатые первой смены били, обзывали школьников и подглядывали за ними в раздевалках. Городские власти отправили претензию организаторам отдыха.

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Власти Нефтеюганска ищут альтернативу свердловскому лагерю «Медная горка» в Верхней Пышме, где детей из ХМАО обзывали северными оленями. Как сообщил URA.RU директор департамента образования округа Алексей Дренин, школьники, которые должны были поехать на две оставшиеся смены, отправятся в другой лагерь. «Департамент образования Нефтеюганска законтрактовался с лагерем на все лето. Теперь администрация города ищет замену „Медной горке“. Нефтеюганские дети больше туда не поедут», — прокомментировал Дренин. Жалобы родителей на условия в лагере был опубликованы в городских соцсетях. По данным силовиков, в прокуратуру родители не обращались, а по возвращении на вокзале они не упоминали о жестоком обращении. Родители писали, что школьников запугивали в лагере. Ранее URA.RU писало о том, что скандальный лагерь «Медная горка» в Верхней Пышме уже проверяет свердловская прокуратура. По словам родителей, вожатые первой смены били, обзывали школьников и подглядывали за ними в раздевалках. Городские власти отправили претензию организаторам отдыха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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