Мэрия в ХМАО ищет альтернативу свердловскому лагерю, где детей назвали северными оленями

Власти Нефтеюганска ищут альтернативу свердловскому лагерю «Медная горка» в Верхней Пышме, где детей из ХМАО обзывали северными оленями. Как сообщил URA.RU директор департамента образования округа Алексей Дренин, школьники, которые должны были поехать на две оставшиеся смены, отправятся в другой лагерь.
«Департамент образования Нефтеюганска законтрактовался с лагерем на все лето. Теперь администрация города ищет замену „Медной горке“. Нефтеюганские дети больше туда не поедут», — прокомментировал Дренин.
Жалобы родителей на условия в лагере был опубликованы в городских соцсетях. По данным силовиков, в прокуратуру родители не обращались, а по возвращении на вокзале они не упоминали о жестоком обращении. Родители писали, что школьников запугивали в лагере.
Ранее URA.RU писало о том, что скандальный лагерь «Медная горка» в Верхней Пышме уже проверяет свердловская прокуратура. По словам родителей, вожатые первой смены били, обзывали школьников и подглядывали за ними в раздевалках. Городские власти отправили претензию организаторам отдыха.
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