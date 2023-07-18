У Моора возникли вопросы к доходам муниципальных служащих

По заявлению губернатора Моора в Тюменской области наказали муниципальных служащих

После обращения губернатора муниципальные служащие получили предупреждения Фото: Елена Федорова © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился в думы муниципалитетов с заявлением о привлечении к ответственности служащих, подавших недостоверные данные о своих доходах. В результате наказание получили 27 человек. Информация содержится в отчете региональной комиссии по противодействию коррупции, имеющемся в распоряжении URA.RU.

«По результатам проверок достоверности и полноты сведений о доходах губернатором Тюменской области в отношении 39 лиц, замещающих муниципальные должности, принято решение об обращении в представительные органы местного самоуправления с заявлением о применении ответственности, предусмотренной федеральным законодательством. По итогу 27 лиц получили предупреждения, заявления в отношении остальных рассмотрят до конца года», — говорится в отчете комиссии по противодействию коррупции за 2022 год.

Согласно закону, предупреждение является самой легкой мерой наказания за вышеназванные нарушения. Ее (и прочие) применяют к депутатам и главам администраций в том случае, если они подают недостоверные или неполные данные о доходах, расходах или имуществе — своих или ближайших членов семьи.

В отчете комиссии также говорится и о наказании для госслужащих. Так, один человек получил выговор, так как не отчитался о своих расходах. А еще двое во время проверок были уволены, поэтому материалы по ним передали в областную прокуратуру.

Имена тех, кто понес ответственность, в отчете не указываются. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства области.