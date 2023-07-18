Губернатор Махонин уволит мэра, который его раздражал

Глава Чусовского округа Пермского края Сергей Белов может пополнить список глав территорий, покинувших в 2023 году свое кресло. Кадровый вопрос обсуждался на совещании администрации губернатора 19 июня. Источник URA.RU в политэлитах края рассказал, что работа мэра вызывает у Дмитрия Махонина вопросы. В частности, недовольство главы региона якобы вызвало то, что Белов приписывает себе заслуги в развитии Чусовского округа.
«На совещании в администрации губернатора 19 июля обсуждался вопрос по нескольким главам территорий. С большой долей вероятности до конца года четверо мэров покинут свои должности. Первый кандидат на вылет — глава Чусовского округа Сергей Белов. К нему было множество вопросов. В частности, его PR-компания „Как похорошел Чусовой при Белове“ вызывала у краевых администраторов вопросы — деньги на развитие города выделял край и федеральный центр, а заслуги Белов приписывал себе», — рассказал источник.
URA.RU направило запросы в пресс-службы губернатора Пермского края и Чусовского городского округа. К моменту выхода новости ответы на них не поступили.
В 2023 году своих постов лишились Чернушинского, Суксунского, Ильинского, Куединского округов: Михаил Шестаков, Павел Третьяков, Анатолий Красноборов и Анатолий Верхоланцев. Кроме этого в отставку подал глава Перми Алексей Демкин. Градоначальник краевой столицы перешел на работу в краевое правительство. Предполагается, что его место может занять министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин.
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