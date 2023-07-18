Губернатор Махонин уволит мэра, который его раздражал

Глава Чусовского округа Сергей Белов готовится уйти в отставку

19 июля 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Край недоволен тем, что Сергей Белов приписывает себе заслуги в развитии Чусовского округа Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Глава Чусовского округа Пермского края Сергей Белов может пополнить список глав территорий, покинувших в 2023 году свое кресло. Кадровый вопрос обсуждался на совещании администрации губернатора 19 июня. Источник URA.RU в политэлитах края рассказал, что работа мэра вызывает у Дмитрия Махонина вопросы. В частности, недовольство главы региона якобы вызвало то, что Белов приписывает себе заслуги в развитии Чусовского округа. Новость по теме Скандал с разрухой в доме спорта в Чусовом дошел до Махонина «На совещании в администрации губернатора 19 июля обсуждался вопрос по нескольким главам территорий. С большой долей вероятности до конца года четверо мэров покинут свои должности. Первый кандидат на вылет — глава Чусовского округа Сергей Белов. К нему было множество вопросов. В частности, его PR-компания „Как похорошел Чусовой при Белове“ вызывала у краевых администраторов вопросы — деньги на развитие города выделял край и федеральный центр, а заслуги Белов приписывал себе», — рассказал источник. URA.RU направило запросы в пресс-службы губернатора Пермского края и Чусовского городского округа. К моменту выхода новости ответы на них не поступили. В 2023 году своих постов лишились Чернушинского, Суксунского, Ильинского, Куединского округов: Михаил Шестаков, Павел Третьяков, Анатолий Красноборов и Анатолий Верхоланцев. Кроме этого в отставку подал глава Перми Алексей Демкин. Градоначальник краевой столицы перешел на работу в краевое правительство. Предполагается, что его место может занять министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Чусовского округа Пермского края Сергей Белов может пополнить список глав территорий, покинувших в 2023 году свое кресло. Кадровый вопрос обсуждался на совещании администрации губернатора 19 июня. Источник URA.RU в политэлитах края рассказал, что работа мэра вызывает у Дмитрия Махонина вопросы. В частности, недовольство главы региона якобы вызвало то, что Белов приписывает себе заслуги в развитии Чусовского округа. «На совещании в администрации губернатора 19 июля обсуждался вопрос по нескольким главам территорий. С большой долей вероятности до конца года четверо мэров покинут свои должности. Первый кандидат на вылет — глава Чусовского округа Сергей Белов. К нему было множество вопросов. В частности, его PR-компания „Как похорошел Чусовой при Белове“ вызывала у краевых администраторов вопросы — деньги на развитие города выделял край и федеральный центр, а заслуги Белов приписывал себе», — рассказал источник. URA.RU направило запросы в пресс-службы губернатора Пермского края и Чусовского городского округа. К моменту выхода новости ответы на них не поступили. В 2023 году своих постов лишились Чернушинского, Суксунского, Ильинского, Куединского округов: Михаил Шестаков, Павел Третьяков, Анатолий Красноборов и Анатолий Верхоланцев. Кроме этого в отставку подал глава Перми Алексей Демкин. Градоначальник краевой столицы перешел на работу в краевое правительство. Предполагается, что его место может занять министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин.