Украина планирует проводить корабли с зерном под конвоем судов других стран

19 июля 2023 в 23:57 Размер текста - 17 +

Киев планирует обратиться к ООН Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Киев планирует предложить другим странам и ООН проводить по Черному морю корабли с зерном под охраной судов. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Рассматривается вопрос об обращении к нашим партнерам, непосредственно к Организации Объединенных Наций, для создания гуманитарных конвоев под защитой тех плавсредств, которые обеспечат безопасность для этих конвоев», — заявил он в эфире телеканала «Рада». Ранее РФ приостановила свое участие в зерновой сделке. По словам президента России Владимира Путина, сделка будет возобновлена, когда будут выполнены, касающиеся интересов России. Минобороны РФ заявило, что все суда буду рассматривать как перевозчиков военных грузов.

Киев планирует предложить другим странам и ООН проводить по Черному морю корабли с зерном под охраной судов. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Рассматривается вопрос об обращении к нашим партнерам, непосредственно к Организации Объединенных Наций, для создания гуманитарных конвоев под защитой тех плавсредств, которые обеспечат безопасность для этих конвоев», — заявил он в эфире телеканала «Рада». Ранее РФ приостановила свое участие в зерновой сделке. По словам президента России Владимира Путина, сделка будет возобновлена, когда будут выполнены, касающиеся интересов России. Минобороны РФ заявило, что все суда буду рассматривать как перевозчиков военных грузов.