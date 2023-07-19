19 июля 2023

Украина планирует проводить корабли с зерном под конвоем судов других стран

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Черное море. Новороссийск, черное море, корабль, порт, новороссийск, порт новороссийска
Киев планирует обратиться к ООН Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Киев планирует предложить другим странам и ООН проводить по Черному морю корабли с зерном под охраной судов. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Рассматривается вопрос об обращении к нашим партнерам, непосредственно к Организации Объединенных Наций, для создания гуманитарных конвоев под защитой тех плавсредств, которые обеспечат безопасность для этих конвоев», — заявил он в эфире телеканала «Рада».

Ранее РФ приостановила свое участие в зерновой сделке. По словам президента России Владимира Путина, сделка будет возобновлена, когда будут выполнены, касающиеся интересов России. Минобороны РФ заявило, что все суда буду рассматривать как перевозчиков военных грузов.

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Киев планирует предложить другим странам и ООН проводить по Черному морю корабли с зерном под охраной судов. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Рассматривается вопрос об обращении к нашим партнерам, непосредственно к Организации Объединенных Наций, для создания гуманитарных конвоев под защитой тех плавсредств, которые обеспечат безопасность для этих конвоев», — заявил он в эфире телеканала «Рада». Ранее РФ приостановила свое участие в зерновой сделке. По словам президента России Владимира Путина, сделка будет возобновлена, когда будут выполнены, касающиеся интересов России. Минобороны РФ заявило, что все суда буду рассматривать как перевозчиков военных грузов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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