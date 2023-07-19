В Киеве рассказали о планах ВСУ по уничтожению Крымского моста

Заведующий НИСИ Ижак: Крымский мост будут разрушать постепенно, а не одним ударом

Алексей Ижак высказал предположение, что планируют ВСУ делать дальше с Крымским мостом Фото: Официальный сайт НАК

новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту

Крымский мост будут разрушать постепенно, а не одним ударом. Такое предположение высказал заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

«Насколько я понимаю логику действий [украинских] военных, она заключается в том, чтобы постепенно задачей более сильных ударов не сразу разрушить Крымский мост, а позволить всем лишним, которые понаехали, уехать», — заявил он, говоря о россиянах, живущих в Крыму. Его заявление транслировалось в эфире телеканала FREEДОМ. При этом Ижак отметил, что Россия пытается уберечь мост от дальнейших атак со стороны ВСУ.

Ранее, 17 июля, на Крымском мосту было остановлено движение транспорта из Краснодарского края из-за взрыва. Жителей полуострова и туристов попросили отказаться от поездок через Крымский мост. В результате теракта было повреждено дорожное полотно на мосту. Спикер ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что Крымский мост является лишней конструкцией, тем самым намекнув на причастность Киева к трагедии.