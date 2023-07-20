Пермяк поймал гигантских декоративных карпов в Свердловской области. Фото, видео

20 июля 2023 в 07:11 Размер текста - 17 +

Все выловленные карпы были отпущены обратно в озеро Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермяку на пару с другом удалось выловить несколько крупных карпов в Свердловской области, среди которых попались и декоративные (кои). По словам рыбака, на водоем в село Киприно, где были пойманы карпы, они приехали впервые. «Озеро оказалось трофейным, много крупной рыбы, есть больше особи по 20 килограммов. У нас самая крупная рыба была на 8,5. Дожди подкорректировали наши планы, поэтому были только сутки. Поймали около 20 рыб. Но больше всего порадовали карпы кои. Эти разноцветные ребята принесли нам много радости своей красотой и своим боевым характером. Как всегда, вся рыба отпущена обратно подрастать и радовать нас на следующих рыбалках своей борьбой», — написал Александр Великий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее жительница Прикамья Лидия Сергеева похвасталась пойманной гигантской щукой. По ее словам, вес рыбы превысил 11 килограммов. Всего двум друзьям удалось наловить около 20 крупных рыб Фото: страница VK Александра Великого

Пермяку на пару с другом удалось выловить несколько крупных карпов в Свердловской области, среди которых попались и декоративные (кои). По словам рыбака, на водоем в село Киприно, где были пойманы карпы, они приехали впервые. «Озеро оказалось трофейным, много крупной рыбы, есть больше особи по 20 килограммов. У нас самая крупная рыба была на 8,5. Дожди подкорректировали наши планы, поэтому были только сутки. Поймали около 20 рыб. Но больше всего порадовали карпы кои. Эти разноцветные ребята принесли нам много радости своей красотой и своим боевым характером. Как всегда, вся рыба отпущена обратно подрастать и радовать нас на следующих рыбалках своей борьбой», — написал Александр Великий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее жительница Прикамья Лидия Сергеева похвасталась пойманной гигантской щукой. По ее словам, вес рыбы превысил 11 килограммов.