ТАСС: дрон «Упырь» смог поразить на Днепре лодку с десантом ВСУ

20 июля 2023 в 06:35 Размер текста - 17 +

Оператор дрона помог найти и уничтожить ВСУ (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Операторы FPV-дрона «Упырь» помогли обнаружить и уничтожить десантную лодку ВСУ на реке Днепр. Также с помощью беспилотника был обнаружен противник, строящий укрепление под Антоновским мостом. Об этом сообщил представитель компании-производителя. «ВСУ ночью перевозили личный состав на другую сторону Днепра в район Антоновского моста. Операторам удалось поразить их технику дважды, второй раз в ходе попытке эвакуации подбитой лодки. Незадолго до этого были вычислены и поражены военные, которые оборудовали укрепление под мостом», — цитируют слова представителя компании-производителя дрона ТАСС. Название беспилотника FPV-дрон является производным от слов first-person view, что в переводе означает «вид от первого лица». По данным собеседника агентства, сейчас подобными дронами оборудованы подразделения российских военных от Грайворона до Херсона. Бойцы отмечают, что после старта работы дронов ВСУ отвели свои позиции на пять километров вглубь фронтовой линии. Ранее стало известно, что для дрона «Упырь» изобрели воздушный ретранслятор, благодаря которому дальность полета увеличилась в два раза. Он также имеет собственные видеопередатчик и видеоприемник. Беспилотник является разработкой инженеров из Екатеринбурга.

Операторы FPV-дрона «Упырь» помогли обнаружить и уничтожить десантную лодку ВСУ на реке Днепр. Также с помощью беспилотника был обнаружен противник, строящий укрепление под Антоновским мостом. Об этом сообщил представитель компании-производителя. «ВСУ ночью перевозили личный состав на другую сторону Днепра в район Антоновского моста. Операторам удалось поразить их технику дважды, второй раз в ходе попытке эвакуации подбитой лодки. Незадолго до этого были вычислены и поражены военные, которые оборудовали укрепление под мостом», — цитируют слова представителя компании-производителя дрона ТАСС. Название беспилотника FPV-дрон является производным от слов first-person view, что в переводе означает «вид от первого лица». По данным собеседника агентства, сейчас подобными дронами оборудованы подразделения российских военных от Грайворона до Херсона. Бойцы отмечают, что после старта работы дронов ВСУ отвели свои позиции на пять километров вглубь фронтовой линии. Ранее стало известно, что для дрона «Упырь» изобрели воздушный ретранслятор, благодаря которому дальность полета увеличилась в два раза. Он также имеет собственные видеопередатчик и видеоприемник. Беспилотник является разработкой инженеров из Екатеринбурга.