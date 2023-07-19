Уральский завод гражданской авиации попал под санкции Австралии 20 июля 2023 в 12:18 Размер текста - 17 + УзГА уже включен в несколько санкционных списков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уральский завод гражданской авиации (УзГА) попал в санкционный список правительства Австралии. Всего в списке — 35 организаций в оборонном, технологическом и энергетическом секторах России. Документ опубликован на официальном сайте МИД. «Сегодня Австралия ввела санкции в отношении 35 организаций в оборонном, технологическом и энергетическом секторах России, а также 10 физических лиц», — говорится в пресс-релизе. Ранее санкции в отношении УзГА ввели Япония, а также Украина, США и Канада. Уральский завод гражданской авиации является одним из крупнейших в России предприятий по разработке и строительству авиатехники. Здесь, в частности, выпускают самолеты малой гражданской авиации «Ладога» и «Байкал». Уральский завод гражданской авиации (УзГА) попал в санкционный список правительства Австралии. Всего в списке — 35 организаций в оборонном, технологическом и энергетическом секторах России. Документ опубликован на официальном сайте МИД. «Сегодня Австралия ввела санкции в отношении 35 организаций в оборонном, технологическом и энергетическом секторах России, а также 10 физических лиц», — говорится в пресс-релизе. Ранее санкции в отношении УзГА ввели Япония, а также Украина, США и Канада. Уральский завод гражданской авиации является одним из крупнейших в России предприятий по разработке и строительству авиатехники. Здесь, в частности, выпускают самолеты малой гражданской авиации «Ладога» и «Байкал». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям