19 июля 2023

Уральский завод гражданской авиации попал под санкции Австралии

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин в Смоленске. Смоленск, узга, ладога, смаз
УзГА уже включен в несколько санкционных списков Фото:

Уральский завод гражданской авиации (УзГА) попал в санкционный список правительства Австралии. Всего в списке — 35 организаций в оборонном, технологическом и энергетическом секторах России. Документ опубликован на официальном сайте МИД.

«Сегодня Австралия ввела санкции в отношении 35 организаций в оборонном, технологическом и энергетическом секторах России, а также 10 физических лиц», — говорится в пресс-релизе. Ранее санкции в отношении УзГА ввели Япония, а также Украина, США и Канада.

Уральский завод гражданской авиации является одним из крупнейших в России предприятий по разработке и строительству авиатехники. Здесь, в частности, выпускают самолеты малой гражданской авиации «Ладога» и «Байкал».

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Уральский завод гражданской авиации (УзГА) попал в санкционный список правительства Австралии. Всего в списке — 35 организаций в оборонном, технологическом и энергетическом секторах России. Документ опубликован на официальном сайте МИД. «Сегодня Австралия ввела санкции в отношении 35 организаций в оборонном, технологическом и энергетическом секторах России, а также 10 физических лиц», — говорится в пресс-релизе. Ранее санкции в отношении УзГА ввели Япония, а также Украина, США и Канада. Уральский завод гражданской авиации является одним из крупнейших в России предприятий по разработке и строительству авиатехники. Здесь, в частности, выпускают самолеты малой гражданской авиации «Ладога» и «Байкал».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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