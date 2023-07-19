Уральский завод гражданской авиации попал под санкции Австралии

Уральский завод гражданской авиации (УзГА) попал в санкционный список правительства Австралии. Всего в списке — 35 организаций в оборонном, технологическом и энергетическом секторах России. Документ опубликован на официальном сайте МИД.
«Сегодня Австралия ввела санкции в отношении 35 организаций в оборонном, технологическом и энергетическом секторах России, а также 10 физических лиц», — говорится в пресс-релизе. Ранее санкции в отношении УзГА ввели Япония, а также Украина, США и Канада.
Уральский завод гражданской авиации является одним из крупнейших в России предприятий по разработке и строительству авиатехники. Здесь, в частности, выпускают самолеты малой гражданской авиации «Ладога» и «Байкал».
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