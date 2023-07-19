19 июля 2023

В Тюменской области с начала купального сезона утонули восемь детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж Верхний бор. Тюмень, река, вода, спасатель, карьер, озеро, водоем, спасательная лодка, лодка
Родителей просят следит за детьми и не пускать их к воде одних Фото:

В Тюменской области с начала летнего сезона купания утонули восемь детей. Всего в регионе произошло 24 происшествия на воде. Такой статистикой поделились в пресс-службе регионального управления МЧС.

«С начала купального сезона на водоемах Тюменской области произошло 24 происшествия. Всего за купальный сезон этого года в нашей области утонули восемь детей», — указано в telegram-канале ГУ МЧС России по Тюменской области. Последний инцидент произошел 19 июля: 13-летний мальчик утонул в карьере возле села Муллаши.

Спасатели настоятельно рекомендуют не купаться в не приспособленных для отдыха и незнакомых местах. Также родителей просят следить за детьми и не разрешать им приближаться к воде без сопровождения.

Ранее URA.RU сообщало, что к 4 июля в Тюменской области утонули 14 человек. Среди них четверо — дети.

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В Тюменской области с начала летнего сезона купания утонули восемь детей. Всего в регионе произошло 24 происшествия на воде. Такой статистикой поделились в пресс-службе регионального управления МЧС. «С начала купального сезона на водоемах Тюменской области произошло 24 происшествия. Всего за купальный сезон этого года в нашей области утонули восемь детей», — указано в telegram-канале ГУ МЧС России по Тюменской области. Последний инцидент произошел 19 июля: 13-летний мальчик утонул в карьере возле села Муллаши. Спасатели настоятельно рекомендуют не купаться в не приспособленных для отдыха и незнакомых местах. Также родителей просят следить за детьми и не разрешать им приближаться к воде без сопровождения. Ранее URA.RU сообщало, что к 4 июля в Тюменской области утонули 14 человек. Среди них четверо — дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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