03 июля 2023

В Тюменской области подсчитали число утопленников

С начала лета в Тюменской области в водоемах утонули 14 человек, включая четырех детей
© Служба новостей «URA.RU»
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В тюменских водоемах уже погибли 14 человек Фото:

С начала лета в Тюменской области на водных объектах утонули 14 человек, в их числе — четыре ребенка. Об этом URA.RU рассказали в управлении МЧС по региону.

«На водных объектах Тюменской области с начала летнего периода произошло 14 случаев гибели людей. В том числе, погибли четыре ребенка», — сообщили URA.RU в региональном управлении МЧС.

Из общего числа погибших семеро жителей области утонули в местах, где купание было запрещено. Остальные ушли из жизни из-за несоблюдения правил нахождения в воде или возле нее.

Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор назвал безопасные для купания водоемы в Тюменской области. Всего их 10. Однако даже в этих местах нужно соблюдать меры безопасности: не заходить в воду в состоянии опьянения, следить за детьми и не заплывать далеко от берега.

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С начала лета в Тюменской области на водных объектах утонули 14 человек, в их числе — четыре ребенка. Об этом URA.RU рассказали в управлении МЧС по региону. «На водных объектах Тюменской области с начала летнего периода произошло 14 случаев гибели людей. В том числе, погибли четыре ребенка», — сообщили URA.RU в региональном управлении МЧС. Из общего числа погибших семеро жителей области утонули в местах, где купание было запрещено. Остальные ушли из жизни из-за несоблюдения правил нахождения в воде или возле нее. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор назвал безопасные для купания водоемы в Тюменской области. Всего их 10. Однако даже в этих местах нужно соблюдать меры безопасности: не заходить в воду в состоянии опьянения, следить за детьми и не заплывать далеко от берега.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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