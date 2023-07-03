В Тюменской области подсчитали число утопленников

С начала лета в Тюменской области на водных объектах утонули 14 человек, в их числе — четыре ребенка. Об этом URA.RU рассказали в управлении МЧС по региону.
«На водных объектах Тюменской области с начала летнего периода произошло 14 случаев гибели людей. В том числе, погибли четыре ребенка», — сообщили URA.RU в региональном управлении МЧС.
Из общего числа погибших семеро жителей области утонули в местах, где купание было запрещено. Остальные ушли из жизни из-за несоблюдения правил нахождения в воде или возле нее.
Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор назвал безопасные для купания водоемы в Тюменской области. Всего их 10. Однако даже в этих местах нужно соблюдать меры безопасности: не заходить в воду в состоянии опьянения, следить за детьми и не заплывать далеко от берега.
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