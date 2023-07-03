В Тюменской области подсчитали число утопленников

С начала лета в Тюменской области в водоемах утонули 14 человек, включая четырех детей

04 июля 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

В тюменских водоемах уже погибли 14 человек Фото: Игорь Меркулов © URA.RU С начала лета в Тюменской области на водных объектах утонули 14 человек, в их числе — четыре ребенка. Об этом URA.RU рассказали в управлении МЧС по региону. «На водных объектах Тюменской области с начала летнего периода произошло 14 случаев гибели людей. В том числе, погибли четыре ребенка», — сообщили URA.RU в региональном управлении МЧС. Из общего числа погибших семеро жителей области утонули в местах, где купание было запрещено. Остальные ушли из жизни из-за несоблюдения правил нахождения в воде или возле нее. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор назвал безопасные для купания водоемы в Тюменской области. Всего их 10. Однако даже в этих местах нужно соблюдать меры безопасности: не заходить в воду в состоянии опьянения, следить за детьми и не заплывать далеко от берега.

С начала лета в Тюменской области на водных объектах утонули 14 человек, в их числе — четыре ребенка. Об этом URA.RU рассказали в управлении МЧС по региону. «На водных объектах Тюменской области с начала летнего периода произошло 14 случаев гибели людей. В том числе, погибли четыре ребенка», — сообщили URA.RU в региональном управлении МЧС. Из общего числа погибших семеро жителей области утонули в местах, где купание было запрещено. Остальные ушли из жизни из-за несоблюдения правил нахождения в воде или возле нее. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор назвал безопасные для купания водоемы в Тюменской области. Всего их 10. Однако даже в этих местах нужно соблюдать меры безопасности: не заходить в воду в состоянии опьянения, следить за детьми и не заплывать далеко от берега.