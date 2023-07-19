19 июля 2023

Тюменский губернатор Моор принял участие в федеральном совете по импортозамещению

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-кнференция губернатора тюменской области Александра Моора. Тюмень, моор александр
Моор отметил, что Нефтегазовый кластер в регионе работает эффективно Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор стал одним из участников заседания федерального Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования. Там он рассказал о том, как именно с санкциями начал справляться его регион. Его слова оттуда передал информационный центр правительства Тюменской области.

«С приходом первых ограничительных мер в адрес нашего государства мы сделали акцент на развитии собственных импортонезависимых продуктов и технологий, выстраивали альтернативные кооперационные цепочки. В Тюменской области эффективно работает Нефтегазовый кластер. Его ключевая цель — в разрешении высокотехнологичных задач предприятий ТЭК, поиске технологических решений по критическим номенклатурам для замещения в нефтегазовой отрасли», — передает инфоцентр региона. Там также уточнили, что за два года было разработано порядка 200 проектов для нефтегазового кластера, а уже 15 из них проходят испытания.

На самом заседании участники наметили основные планы работы нового органа. Одной из задач является выполнение президентских поручений по вопросам импортозамещения. Проводили встречу вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор стал одним из участников заседания федерального Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования. Там он рассказал о том, как именно с санкциями начал справляться его регион. Его слова оттуда передал информационный центр правительства Тюменской области. «С приходом первых ограничительных мер в адрес нашего государства мы сделали акцент на развитии собственных импортонезависимых продуктов и технологий, выстраивали альтернативные кооперационные цепочки. В Тюменской области эффективно работает Нефтегазовый кластер. Его ключевая цель — в разрешении высокотехнологичных задач предприятий ТЭК, поиске технологических решений по критическим номенклатурам для замещения в нефтегазовой отрасли», — передает инфоцентр региона. Там также уточнили, что за два года было разработано порядка 200 проектов для нефтегазового кластера, а уже 15 из них проходят испытания. На самом заседании участники наметили основные планы работы нового органа. Одной из задач является выполнение президентских поручений по вопросам импортозамещения. Проводили встречу вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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