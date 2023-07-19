Тюменский губернатор Моор принял участие в федеральном совете по импортозамещению

20 июля 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Моор отметил, что Нефтегазовый кластер в регионе работает эффективно Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор стал одним из участников заседания федерального Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования. Там он рассказал о том, как именно с санкциями начал справляться его регион. Его слова оттуда передал информационный центр правительства Тюменской области. «С приходом первых ограничительных мер в адрес нашего государства мы сделали акцент на развитии собственных импортонезависимых продуктов и технологий, выстраивали альтернативные кооперационные цепочки. В Тюменской области эффективно работает Нефтегазовый кластер. Его ключевая цель — в разрешении высокотехнологичных задач предприятий ТЭК, поиске технологических решений по критическим номенклатурам для замещения в нефтегазовой отрасли», — передает инфоцентр региона. Там также уточнили, что за два года было разработано порядка 200 проектов для нефтегазового кластера, а уже 15 из них проходят испытания. На самом заседании участники наметили основные планы работы нового органа. Одной из задач является выполнение президентских поручений по вопросам импортозамещения. Проводили встречу вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров.

Губернатор Тюменской области Александр Моор стал одним из участников заседания федерального Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования. Там он рассказал о том, как именно с санкциями начал справляться его регион. Его слова оттуда передал информационный центр правительства Тюменской области. «С приходом первых ограничительных мер в адрес нашего государства мы сделали акцент на развитии собственных импортонезависимых продуктов и технологий, выстраивали альтернативные кооперационные цепочки. В Тюменской области эффективно работает Нефтегазовый кластер. Его ключевая цель — в разрешении высокотехнологичных задач предприятий ТЭК, поиске технологических решений по критическим номенклатурам для замещения в нефтегазовой отрасли», — передает инфоцентр региона. Там также уточнили, что за два года было разработано порядка 200 проектов для нефтегазового кластера, а уже 15 из них проходят испытания. На самом заседании участники наметили основные планы работы нового органа. Одной из задач является выполнение президентских поручений по вопросам импортозамещения. Проводили встречу вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров.