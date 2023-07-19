19 июля 2023

Участник СВО из Кургана передал мобилизованным отцу и сыну пилы для создания блиндажей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Шарташский лесной парк "Каменные палатки". Екатеринбург, бензопила, инструмент
Мобилизованным курганцам передали бензопилы на фронт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Участник спецоперации из Кургана Александр Пылков передал мобилизованным отцу и сыну пилы, чтобы они с помощью них делали блиндажи на фронте. Об этом боец с позывным «Блогер» сообщил в своей благотворительной группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте».

«К нам обратились мобилизованные отец и сын, они были в отпуске, покупали в Кургане автомобиль „Нива“ для фронта. Мы поддержали земляков и приобрели для них бензопилы, они помогут им в обустройстве блиндажей», — сказал Пылков. В ответ один из мобилизованных бойцов поблагодарил курганцев за помощь для передовой.

Ранее URA.RU писало, что курганский участник СВО помог новосибирским бойцам отремонтировать машины для фронта. Также сообщалось, что курганским бойцам из зоны спецоперации купили мини-экскаватор для рытья окопов.

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Участник спецоперации из Кургана Александр Пылков передал мобилизованным отцу и сыну пилы, чтобы они с помощью них делали блиндажи на фронте. Об этом боец с позывным «Блогер» сообщил в своей благотворительной группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». «К нам обратились мобилизованные отец и сын, они были в отпуске, покупали в Кургане автомобиль „Нива“ для фронта. Мы поддержали земляков и приобрели для них бензопилы, они помогут им в обустройстве блиндажей», — сказал Пылков. В ответ один из мобилизованных бойцов поблагодарил курганцев за помощь для передовой. Ранее URA.RU писало, что курганский участник СВО помог новосибирским бойцам отремонтировать машины для фронта. Также сообщалось, что курганским бойцам из зоны спецоперации купили мини-экскаватор для рытья окопов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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