Участник СВО из Кургана передал мобилизованным отцу и сыну пилы для создания блиндажей. Видео

20 июля 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Мобилизованным курганцам передали бензопилы на фронт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участник спецоперации из Кургана Александр Пылков передал мобилизованным отцу и сыну пилы, чтобы они с помощью них делали блиндажи на фронте. Об этом боец с позывным «Блогер» сообщил в своей благотворительной группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». «К нам обратились мобилизованные отец и сын, они были в отпуске, покупали в Кургане автомобиль „Нива“ для фронта. Мы поддержали земляков и приобрели для них бензопилы, они помогут им в обустройстве блиндажей», — сказал Пылков. В ответ один из мобилизованных бойцов поблагодарил курганцев за помощь для передовой. Ранее URA.RU писало, что курганский участник СВО помог новосибирским бойцам отремонтировать машины для фронта. Также сообщалось, что курганским бойцам из зоны спецоперации купили мини-экскаватор для рытья окопов.

Участник спецоперации из Кургана Александр Пылков передал мобилизованным отцу и сыну пилы, чтобы они с помощью них делали блиндажи на фронте. Об этом боец с позывным «Блогер» сообщил в своей благотворительной группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». «К нам обратились мобилизованные отец и сын, они были в отпуске, покупали в Кургане автомобиль „Нива“ для фронта. Мы поддержали земляков и приобрели для них бензопилы, они помогут им в обустройстве блиндажей», — сказал Пылков. В ответ один из мобилизованных бойцов поблагодарил курганцев за помощь для передовой. Ранее URA.RU писало, что курганский участник СВО помог новосибирским бойцам отремонтировать машины для фронта. Также сообщалось, что курганским бойцам из зоны спецоперации купили мини-экскаватор для рытья окопов.