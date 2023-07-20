Как парк Маяковского поднялся со дна и стал местом притяжения для екатеринбуржцев

В Екатеринбурге представили первые результаты развития парка Маяковского

21 июля 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Сейчас парк оформлен в едином стиле Фото: Анна Майорова © URA.RU В 2019 году сложно было представить, что главный парк Екатеринбурга — ЦПКиО им. Маяковского — может стать популярным местом для отдыха у горожан. Однако по подсчетам руководства парка в 2022 году его посетило 4,5 млн человек, а самым успешным праздником стала Масленица — на ней побывало около 80 тысяч екатеринбуржцев. Как парку удалось избавиться от визуального шума и вернуть интерес горожан — в материале URA.RU. Каким он был? Если вернутся более чем на четыре года назад, то наверняка в умах жителей Екатеринбурга при словосочетании «парк Маяковского» всплывает набор слов — «дискомфорт, мусор, визуальный шум и заброшенность». В 2017 году екатеринбуржцы жаловались на отсталость парка, запрет на фото- и видеосъемку, несуразную инфраструктуру — скульптуру пельменя и установку памятников похожих на могилы. Некоторые активисты даже требовали увольнения директора Виктора Шадрина, который «не стремился к мировым стандартам». Тогда же состояние ЦПКиО критиковала спикер свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина. «Я была в парке месяц назад и потрясена ситуацией: сплошное нагромождение ларьков, непонятных строений и конструкций, это ужасно», — говорила Бабушкина. В январе 2019 года Шадрин все же покинул пост, оставив после себя старые аттракционы, кричащую рекламу и киоски с едой. Во что его планировали превратить? После ухода Шадрина началась чехарда с перестановками и кресло директора парка временно занимал его заместитель Михаил Юланов, затем Екатерина Кейльман (до 2021 года) и уже после нее к работе приступил действующий глава Павел Зубакин. Власти города также не могли определиться, куда должен развиваться парк и можно ли вернуть его к жизни. В ЦПКиО хотели соединить старые фланирующие вход и павильоны и превратить их в галерею, чтобы сделать парк парадным. Второй вариант предполагал обращение к конструктивизму, единый визуальный стиль, велодорожки, новые фудкорт-зоны, комфортные туалеты и многое другое. И что в итоге? В итоге обратились ко второму варианту и стали зачищать парк. Как заявил Зубакин на летней международной встрече специалистов индустрии развлечений, которая проходила с 19 по 21 июля в отеле Hayatt, команда сразу решила избавляться от визуального шума. «Очень часто кажется, что, насытив ЦПКиО яркими и аляповатыми конструкциями, можно увеличить выручку, но это не так. Первым делом, мы постарались вынести из парка всю хаотичную застройку, баннерные растяжки, назойливые призовые аттракционы, которые формировали из парка Маяковского какую-то Анапу», — рассказал на презентации парка директор ЦПКиО Павел Зубакин. Назойливые аудиоролики на аллее сменили на джазовую музыку, начали проводить лекции, появились разные виды зон отдыха, единый стиль. Как признается директор парка Маяковского, после того, как его команде достался запущенный парк практически без внебюджетных средств, было решено — надо делать ставку на экономику эмоций. Так появился атмосферный каток, самая высокая зимняя горка в России, новое колесо обозрения, зимний декор, летний кинотеатра под открытым небом и общественный огород. Таким образом, создавая положительные эмоции от посещения парка, его выручка к 2022 году выросла на 85%, а средний чек фудкорта — на 20%. Если в 2019 году доход парка составил около 133 млн рублей за год, то к 2022 году эта цифра увеличилась до 324 млн. Кроме этого, люди стали ходит в парк не только с мая по сентябрь, а круглый год. В то же время партнеры отказались от формата «закрыться на всю зиму или работать только по выходным» — теперь они открыты для посещения и продажи и зимой, и летом. На этом руководство парка останавливаться не планирует. К 300-летию Екатеринбурга здесь появится новая летняя эстрада, будет и дальше преображаться парк и проводиться еще больше интересных мероприятий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2019 году сложно было представить, что главный парк Екатеринбурга — ЦПКиО им. Маяковского — может стать популярным местом для отдыха у горожан. Однако по подсчетам руководства парка в 2022 году его посетило 4,5 млн человек, а самым успешным праздником стала Масленица — на ней побывало около 80 тысяч екатеринбуржцев. Как парку удалось избавиться от визуального шума и вернуть интерес горожан — в материале URA.RU. Каким он был? Если вернутся более чем на четыре года назад, то наверняка в умах жителей Екатеринбурга при словосочетании «парк Маяковского» всплывает набор слов — «дискомфорт, мусор, визуальный шум и заброшенность». В 2017 году екатеринбуржцы жаловались на отсталость парка, запрет на фото- и видеосъемку, несуразную инфраструктуру — скульптуру пельменя и установку памятников похожих на могилы. Некоторые активисты даже требовали увольнения директора Виктора Шадрина, который «не стремился к мировым стандартам». Тогда же состояние ЦПКиО критиковала спикер свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина. «Я была в парке месяц назад и потрясена ситуацией: сплошное нагромождение ларьков, непонятных строений и конструкций, это ужасно», — говорила Бабушкина. В январе 2019 года Шадрин все же покинул пост, оставив после себя старые аттракционы, кричащую рекламу и киоски с едой. Во что его планировали превратить? После ухода Шадрина началась чехарда с перестановками и кресло директора парка временно занимал его заместитель Михаил Юланов, затем Екатерина Кейльман (до 2021 года) и уже после нее к работе приступил действующий глава Павел Зубакин. Власти города также не могли определиться, куда должен развиваться парк и можно ли вернуть его к жизни. В ЦПКиО хотели соединить старые фланирующие вход и павильоны и превратить их в галерею, чтобы сделать парк парадным. Второй вариант предполагал обращение к конструктивизму, единый визуальный стиль, велодорожки, новые фудкорт-зоны, комфортные туалеты и многое другое. И что в итоге? В итоге обратились ко второму варианту и стали зачищать парк. Как заявил Зубакин на летней международной встрече специалистов индустрии развлечений, которая проходила с 19 по 21 июля в отеле Hayatt, команда сразу решила избавляться от визуального шума. «Очень часто кажется, что, насытив ЦПКиО яркими и аляповатыми конструкциями, можно увеличить выручку, но это не так. Первым делом, мы постарались вынести из парка всю хаотичную застройку, баннерные растяжки, назойливые призовые аттракционы, которые формировали из парка Маяковского какую-то Анапу», — рассказал на презентации парка директор ЦПКиО Павел Зубакин. Назойливые аудиоролики на аллее сменили на джазовую музыку, начали проводить лекции, появились разные виды зон отдыха, единый стиль. Как признается директор парка Маяковского, после того, как его команде достался запущенный парк практически без внебюджетных средств, было решено — надо делать ставку на экономику эмоций. Так появился атмосферный каток, самая высокая зимняя горка в России, новое колесо обозрения, зимний декор, летний кинотеатра под открытым небом и общественный огород. Таким образом, создавая положительные эмоции от посещения парка, его выручка к 2022 году выросла на 85%, а средний чек фудкорта — на 20%. Если в 2019 году доход парка составил около 133 млн рублей за год, то к 2022 году эта цифра увеличилась до 324 млн. Кроме этого, люди стали ходит в парк не только с мая по сентябрь, а круглый год. В то же время партнеры отказались от формата «закрыться на всю зиму или работать только по выходным» — теперь они открыты для посещения и продажи и зимой, и летом. На этом руководство парка останавливаться не планирует. К 300-летию Екатеринбурга здесь появится новая летняя эстрада, будет и дальше преображаться парк и проводиться еще больше интересных мероприятий.