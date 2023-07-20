В Госдуме объяснили, почему полиция испытывает существенную нехватку кадров

Депутат Госдумы Валеев: МВД не хватает выделенного бюджета для набора кадров на службу

20 июля 2023 в 20:46 Размер текста - 17 +

В МВД признали нехватку кадров в полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU МВД испытывает нехватку кадров из-за недостатка выделяемых средств на удовлетворение потребностей при комплектации личного состава. Об этом URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. «Эту проблему поднимал министр, когда отчитывался в прошлом году на заседании Государственной Думы. Есть программа по подготовке кадров, по их привлечению. Как всегда нужно продумывать вопросы системы оплаты труда, вопросы льгот, обеспечения жильем. По закону есть нормы обеспечения, но выделяемых денег явно недостаточно для удовлетворения потребностей», — сказал Эрнест Валеев. «Вопросы, касающиеся правового обеспечения, решены. Соответствующие изменения в закон о полиции мы вносили, и они уже приняты. Речь идет о планомерной работе по повышению денежного содержания. Во-вторых, по финансовому обеспечению тех льгот, которые предусмотрены в законодательстве», — заключил политик. Ранее в пресс-службе МВД заявили, что структура испытывает «существенный некомплект» личного состава. При этом, добавили в ведомстве, полиция контролирует оперативную обстановку в России. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, раскрываемость убийств и покушений на убийство в России достигла рекордного уровня — 99%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

МВД испытывает нехватку кадров из-за недостатка выделяемых средств на удовлетворение потребностей при комплектации личного состава. Об этом URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. «Эту проблему поднимал министр, когда отчитывался в прошлом году на заседании Государственной Думы. Есть программа по подготовке кадров, по их привлечению. Как всегда нужно продумывать вопросы системы оплаты труда, вопросы льгот, обеспечения жильем. По закону есть нормы обеспечения, но выделяемых денег явно недостаточно для удовлетворения потребностей», — сказал Эрнест Валеев. «Вопросы, касающиеся правового обеспечения, решены. Соответствующие изменения в закон о полиции мы вносили, и они уже приняты. Речь идет о планомерной работе по повышению денежного содержания. Во-вторых, по финансовому обеспечению тех льгот, которые предусмотрены в законодательстве», — заключил политик. Ранее в пресс-службе МВД заявили, что структура испытывает «существенный некомплект» личного состава. При этом, добавили в ведомстве, полиция контролирует оперативную обстановку в России. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, раскрываемость убийств и покушений на убийство в России достигла рекордного уровня — 99%.