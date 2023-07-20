Путин наградил пилота авиакомпании «Ямал»

21 июля 2023 в 02:48 Размер текста - 17 +

Президент РФ наградил ямальца почетным званием заслуженного пилота РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил пилота авиакомпании «Ямал» Юрия Пуртова почетным званием заслуженного пилот РФ. Соответствующий указ президента опубликован на официальном сайте правовой информации. «Владимир Путин присвоил почетное звание „Заслуженного пилот Российской Федерации“ сотруднику авиакомпании „Ямал“ Юрию Пуртову. Он был удостоен этого звания за заслуги в освоении и эксплуатации авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу», — указано в документе. Ранее URA.RU писало, что Владимир Путин наградил двух жителей ЯНАО. Государственных наград были удостоены директор ГТРК «Ямал» Александр Добрынин и пилот авиакомпании «Ямал» Юрий Тараканов.

Президент России Владимир Путин наградил пилота авиакомпании «Ямал» Юрия Пуртова почетным званием заслуженного пилот РФ. Соответствующий указ президента опубликован на официальном сайте правовой информации. «Владимир Путин присвоил почетное звание „Заслуженного пилот Российской Федерации“ сотруднику авиакомпании „Ямал“ Юрию Пуртову. Он был удостоен этого звания за заслуги в освоении и эксплуатации авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу», — указано в документе. Ранее URA.RU писало, что Владимир Путин наградил двух жителей ЯНАО. Государственных наград были удостоены директор ГТРК «Ямал» Александр Добрынин и пилот авиакомпании «Ямал» Юрий Тараканов.