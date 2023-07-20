20 июля 2023

Проект семиэтажного офиса «Красное и белое» в Челябинске прошел экспертизу

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Публичные слушания по строительству офиса Мистраль, Красное Белое. Челябинск, эскиз, схема, публичные слушания по красному белому
Экспертизу провела организация ООО «Маг экспертиза» Фото:

Проект строительства семиэтажного здания, которое планирует возвести на территории поселка Колхозный компания владельца «Красного и Белого» Сергея Студенникова, получил положительное заключение. Экспертизу провела организация ООО «Маг экспертиза», сообщается на сайте единого госреестра.

«Объект капитального строительства — административно-офисное здание с интернет-кафе. Место расположения будущего объекта — город Челябинск, улица Чайковского. Положительное заключение выдано экспертной организацией ООО „Маг экспертиза“», — сообщается на сайте.

Ранее из-за планирования строительства офис-центра «Красное и Белое» в отношении неустановленного круга лиц из числа сотрудников администрации Челябинска возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Причиной стали обращения в СМИ и интернет-приемную СКР недовольных жителей поселка Колхозный, где собирались разместить офисный центр.

Через несколько дней расследование дела о стройке офис-центра «Красное и Белое» прекратили по распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина. При этом в мэрии 13 июля заявили, что пока разрешения на строительство вышеуказанного здания компании «Мистраль» властями не выдавалось.

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Проект строительства семиэтажного здания, которое планирует возвести на территории поселка Колхозный компания владельца «Красного и Белого» Сергея Студенникова, получил положительное заключение. Экспертизу провела организация ООО «Маг экспертиза», сообщается на сайте единого госреестра. «Объект капитального строительства — административно-офисное здание с интернет-кафе. Место расположения будущего объекта — город Челябинск, улица Чайковского. Положительное заключение выдано экспертной организацией ООО „Маг экспертиза“», — сообщается на сайте. Ранее из-за планирования строительства офис-центра «Красное и Белое» в отношении неустановленного круга лиц из числа сотрудников администрации Челябинска возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Причиной стали обращения в СМИ и интернет-приемную СКР недовольных жителей поселка Колхозный, где собирались разместить офисный центр. Через несколько дней расследование дела о стройке офис-центра «Красное и Белое» прекратили по распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина. При этом в мэрии 13 июля заявили, что пока разрешения на строительство вышеуказанного здания компании «Мистраль» властями не выдавалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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