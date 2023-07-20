Проект семиэтажного офиса «Красное и белое» в Челябинске прошел экспертизу

21 июля 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Экспертизу провела организация ООО «Маг экспертиза» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Проект строительства семиэтажного здания, которое планирует возвести на территории поселка Колхозный компания владельца «Красного и Белого» Сергея Студенникова, получил положительное заключение. Экспертизу провела организация ООО «Маг экспертиза», сообщается на сайте единого госреестра. «Объект капитального строительства — административно-офисное здание с интернет-кафе. Место расположения будущего объекта — город Челябинск, улица Чайковского. Положительное заключение выдано экспертной организацией ООО „Маг экспертиза“», — сообщается на сайте. Ранее из-за планирования строительства офис-центра «Красное и Белое» в отношении неустановленного круга лиц из числа сотрудников администрации Челябинска возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Причиной стали обращения в СМИ и интернет-приемную СКР недовольных жителей поселка Колхозный, где собирались разместить офисный центр. Через несколько дней расследование дела о стройке офис-центра «Красное и Белое» прекратили по распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина. При этом в мэрии 13 июля заявили, что пока разрешения на строительство вышеуказанного здания компании «Мистраль» властями не выдавалось.

Проект строительства семиэтажного здания, которое планирует возвести на территории поселка Колхозный компания владельца «Красного и Белого» Сергея Студенникова, получил положительное заключение. Экспертизу провела организация ООО «Маг экспертиза», сообщается на сайте единого госреестра. «Объект капитального строительства — административно-офисное здание с интернет-кафе. Место расположения будущего объекта — город Челябинск, улица Чайковского. Положительное заключение выдано экспертной организацией ООО „Маг экспертиза“», — сообщается на сайте. Ранее из-за планирования строительства офис-центра «Красное и Белое» в отношении неустановленного круга лиц из числа сотрудников администрации Челябинска возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Причиной стали обращения в СМИ и интернет-приемную СКР недовольных жителей поселка Колхозный, где собирались разместить офисный центр. Через несколько дней расследование дела о стройке офис-центра «Красное и Белое» прекратили по распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина. При этом в мэрии 13 июля заявили, что пока разрешения на строительство вышеуказанного здания компании «Мистраль» властями не выдавалось.