Доброволец из Таджикистана, рискнувший всем ради СВО, просит Путина о помощи

21 июля 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

«Зик» обратился к Владимиру Путину, чтобы получить российское гражданство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженец Таджикистана Зикирулло Ганиев, который соврал родителям, чтобы пойти на СВО, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в получении российского гражданства. Письмо имеется в распоряжении редакции. В разговоре с журналистом URA.RU Ганиев отметил, что после окончания СВО он планирует жить в Донбассе. Однако из-за отсутствия гражданства РФ ему придется вернуться на родину, где его ждет уголовная ответственность за участие в спецоперации — до 20 лет тюрьмы. «Я решил написать письмо президенту России Владимиру Путину. В своем обращении я прошу главу российского государства оказать помощь в получении гражданства РФ. Я уверен, что СВО закончится нашей победой, ну никак иначе. И тогда мне придется вернуться в Таджикистан, а там меня ждет тюрьма — 20 лет. На родине никому не интересно то, что я патриот нашей общей советской истории. Я буду очень счастлив, если стану гражданином страны, которую я люблю, уважаю и защищаю», — говорит Ганиев. Участник спецоперации знал о том, что на родине его ждет уголовная ответственность, но своей он позиции не поменял. «Я изначально знал, что на родине мне светит приличный срок. Конечно, многие ребята, возможно, передумали бы, но это точно не про меня. Я принял для себя решение, несмотря на все риски, и даже спустя почти полтора года ни разу не пожалел об этом. Конечно, перспектива того, что меня могут экстрадировать в Таджикистан, меня не радуем совсем», — посетовал Зирирулло. «Я понимаю, что могу подать документы и начать делать гражданство. На это уйдет кучу сил и времени. Буду бегать кругами из-за бюрократических особенностей. И вроде бы это тоже вариант, точнее, рабочий вариант. Но мне кажется, что ребята, которые защищают Россию от всякой нечисти, и неважно, какое у них гражданство, должны иметь какие-то послабления в получении паспорта РФ. Решать, конечно, законодателям. Это всего лишь мои мысли. Но буду безмерно счастлив, если мне поспособствуют в том, чтобы стать гражданином страны, которую уже больше года защищаю на передовой», — сказал Ганиев. Ранее URA.RU писало о том, что гражданин Таджикистана Зикирулло Ганиеву пришлось соврать родителям, чтобы пойти на спецоперацию. В феврале 2022 года юноша сказал родным о том, что едет в РФ на заработки. Уже в марте Ганиев прибыл в Донецкую Народную Республику (ДНР). В зоне проведения СВО молодой человек вступил в легендарную бригаду Донбасса, где получил позывной «Зик». На историю бойца отреагировала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уроженец Таджикистана Зикирулло Ганиев, который соврал родителям, чтобы пойти на СВО, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в получении российского гражданства. Письмо имеется в распоряжении редакции. В разговоре с журналистом URA.RU Ганиев отметил, что после окончания СВО он планирует жить в Донбассе. Однако из-за отсутствия гражданства РФ ему придется вернуться на родину, где его ждет уголовная ответственность за участие в спецоперации — до 20 лет тюрьмы. «Я решил написать письмо президенту России Владимиру Путину. В своем обращении я прошу главу российского государства оказать помощь в получении гражданства РФ. Я уверен, что СВО закончится нашей победой, ну никак иначе. И тогда мне придется вернуться в Таджикистан, а там меня ждет тюрьма — 20 лет. На родине никому не интересно то, что я патриот нашей общей советской истории. Я буду очень счастлив, если стану гражданином страны, которую я люблю, уважаю и защищаю», — говорит Ганиев. Участник спецоперации знал о том, что на родине его ждет уголовная ответственность, но своей он позиции не поменял. «Я изначально знал, что на родине мне светит приличный срок. Конечно, многие ребята, возможно, передумали бы, но это точно не про меня. Я принял для себя решение, несмотря на все риски, и даже спустя почти полтора года ни разу не пожалел об этом. Конечно, перспектива того, что меня могут экстрадировать в Таджикистан, меня не радуем совсем», — посетовал Зирирулло. «Я понимаю, что могу подать документы и начать делать гражданство. На это уйдет кучу сил и времени. Буду бегать кругами из-за бюрократических особенностей. И вроде бы это тоже вариант, точнее, рабочий вариант. Но мне кажется, что ребята, которые защищают Россию от всякой нечисти, и неважно, какое у них гражданство, должны иметь какие-то послабления в получении паспорта РФ. Решать, конечно, законодателям. Это всего лишь мои мысли. Но буду безмерно счастлив, если мне поспособствуют в том, чтобы стать гражданином страны, которую уже больше года защищаю на передовой», — сказал Ганиев. Ранее URA.RU писало о том, что гражданин Таджикистана Зикирулло Ганиеву пришлось соврать родителям, чтобы пойти на спецоперацию. В феврале 2022 года юноша сказал родным о том, что едет в РФ на заработки. Уже в марте Ганиев прибыл в Донецкую Народную Республику (ДНР). В зоне проведения СВО молодой человек вступил в легендарную бригаду Донбасса, где получил позывной «Зик». На историю бойца отреагировала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.