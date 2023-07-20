Мигранты и наркоманы стали чаще совершать преступления в ЯНАО

В ЯНАО растет преступность с участием иностранцев и наркозависимых

21 июля 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

В ЯНАО выросло количество преступлений с участием мигрантов и наркоманов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО участились случаи преступлений с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, а также совершенные лицами в состоянии наркотического опьянения. Об этом заявил исполняющий обязанности прокурора округа Денис Назаренко. «Прокурор обратил внимание на существенный рост числа криминальных деяний, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, группой лиц по предварительному сговору, ранее судимыми, а также в состоянии наркотического опьянения. Требуют повышенного внимания вопросы возмещения причиненного преступлениями ущерба», — сообщает в официальном telegram-канале пресс-служба прокуратуры ЯНАО, со ссылкой на доклад Дениса Назаренко. Вместе с тем, в округе раскрывается около двух третей всех совершенных преступлений. Назаренко отметил положительную динамику сокращения убийств и особо тяжких преступлений против личности.

В ЯНАО участились случаи преступлений с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, а также совершенные лицами в состоянии наркотического опьянения. Об этом заявил исполняющий обязанности прокурора округа Денис Назаренко. «Прокурор обратил внимание на существенный рост числа криминальных деяний, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, группой лиц по предварительному сговору, ранее судимыми, а также в состоянии наркотического опьянения. Требуют повышенного внимания вопросы возмещения причиненного преступлениями ущерба», — сообщает в официальном telegram-канале пресс-служба прокуратуры ЯНАО, со ссылкой на доклад Дениса Назаренко. Вместе с тем, в округе раскрывается около двух третей всех совершенных преступлений. Назаренко отметил положительную динамику сокращения убийств и особо тяжких преступлений против личности.