Российская авиация разгромила 10 точек скопления ВСУ

ВС России поразили места скопления ВСУ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Группировка Вооруженных сил (ВС) России «Восток» с помощью авиации поразила более 10 мест скопления ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра «восточной группировки» Олег Чехов.

«Штурмовой и армейской авиацией поражены свыше десятка мест скопления живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки, Роботино и Приютное», — рассказал Олег Чехов. Его слова приводит РИА Новости. Кроме того, российской авиацией были уничтожены места скопления ВСУ около Старомайорского.

По словам начальника пресс-центра, российские артиллерийцы сорвали попытку украинских войск провести ротацию боевиков около Новодаровки. Также в районе населенного пункта Мирное была уничтожена разведгруппа ВСУ, еще две разведгруппы были ликвидированы недалеко от Макаровки.

Ранее ВС России уничтожили скопление украинской пехоты с помощью огнеметной системы «Солнцепек» в районе Мало-Ильиновки, пишет RT. Также российская армия с помощью авиаудара нанесла огневое поражение восьми точкам скопления ВСУ.