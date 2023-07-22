Российская авиация разгромила 10 точек скопления ВСУ

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ВС России поразили места скопления ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Группировка Вооруженных сил (ВС) России «Восток» с помощью авиации поразила более 10 мест скопления ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра «восточной группировки» Олег Чехов.

«Штурмовой и армейской авиацией поражены свыше десятка мест скопления живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки, Роботино и Приютное», — рассказал Олег Чехов. Его слова приводит РИА Новости. Кроме того, российской авиацией были уничтожены места скопления ВСУ около Старомайорского.

По словам начальника пресс-центра, российские артиллерийцы сорвали попытку украинских войск провести ротацию боевиков около Новодаровки. Также в районе населенного пункта Мирное была уничтожена разведгруппа ВСУ, еще две разведгруппы были ликвидированы недалеко от Макаровки.

Ранее ВС России уничтожили скопление украинской пехоты с помощью огнеметной системы «Солнцепек» в районе Мало-Ильиновки, пишет RT. Также российская армия с помощью авиаудара нанесла огневое поражение восьми точкам скопления ВСУ.

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Группировка Вооруженных сил (ВС) России «Восток» с помощью авиации поразила более 10 мест скопления ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра «восточной группировки» Олег Чехов. «Штурмовой и армейской авиацией поражены свыше десятка мест скопления живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки, Роботино и Приютное», — рассказал Олег Чехов. Его слова приводит РИА Новости. Кроме того, российской авиацией были уничтожены места скопления ВСУ около Старомайорского. По словам начальника пресс-центра, российские артиллерийцы сорвали попытку украинских войск провести ротацию боевиков около Новодаровки. Также в районе населенного пункта Мирное была уничтожена разведгруппа ВСУ, еще две разведгруппы были ликвидированы недалеко от Макаровки. Ранее ВС России уничтожили скопление украинской пехоты с помощью огнеметной системы «Солнцепек» в районе Мало-Ильиновки, пишет RT. Также российская армия с помощью авиаудара нанесла огневое поражение восьми точкам скопления ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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