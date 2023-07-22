Пострадавшего в ДТП свердловского спортсмена доставят на вертолете в челябинскую больницу

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, вертолет мчс
Всего в аварии пострадали шесть человек (архивное фото) Фото:

Одного несовершеннолетнего свердловского спортсмена-велосипедиста, пострадавшего в ДТП с лесовозом на 13-м км трассы Кыштым-Большие Егусты, доставят на вертолете медицины катастроф в Челябинскую детскую областную больницу (ЧОДКБ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Пострадавшего в ДТП на трассе Кыштым-Большие Егусты несовершеннолетнего спортсмена доставят в ЧОДКБ на вертолете медицины катастроф», — сказано в сообщении. Всего в аварии пострадали шесть человек: пять спортсменов, среди которых трое несовершеннолетних, и тренер. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Спортсмены со своим тренером возвращались с соревнований по мантинбайку в Свердловскую область 22 июля. На автодороге, как сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области, в их машину въехал водитель лесовоза. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправил в соседний регион свердловского министра спорта Леонида Рапопорта. Также Куйвашев поручил региональному минздраву включиться в процесс оказания помощи спортсменам-велосипедистам.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одного несовершеннолетнего свердловского спортсмена-велосипедиста, пострадавшего в ДТП с лесовозом на 13-м км трассы Кыштым-Большие Егусты, доставят на вертолете медицины катастроф в Челябинскую детскую областную больницу (ЧОДКБ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. «Пострадавшего в ДТП на трассе Кыштым-Большие Егусты несовершеннолетнего спортсмена доставят в ЧОДКБ на вертолете медицины катастроф», — сказано в сообщении. Всего в аварии пострадали шесть человек: пять спортсменов, среди которых трое несовершеннолетних, и тренер. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Спортсмены со своим тренером возвращались с соревнований по мантинбайку в Свердловскую область 22 июля. На автодороге, как сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области, в их машину въехал водитель лесовоза. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправил в соседний регион свердловского министра спорта Леонида Рапопорта. Также Куйвашев поручил региональному минздраву включиться в процесс оказания помощи спортсменам-велосипедистам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...