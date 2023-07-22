Пострадавшего в ДТП свердловского спортсмена доставят на вертолете в челябинскую больницу

22 июля 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Всего в аварии пострадали шесть человек (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Одного несовершеннолетнего свердловского спортсмена-велосипедиста, пострадавшего в ДТП с лесовозом на 13-м км трассы Кыштым-Большие Егусты, доставят на вертолете медицины катастроф в Челябинскую детскую областную больницу (ЧОДКБ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. «Пострадавшего в ДТП на трассе Кыштым-Большие Егусты несовершеннолетнего спортсмена доставят в ЧОДКБ на вертолете медицины катастроф», — сказано в сообщении. Всего в аварии пострадали шесть человек: пять спортсменов, среди которых трое несовершеннолетних, и тренер. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Спортсмены со своим тренером возвращались с соревнований по мантинбайку в Свердловскую область 22 июля. На автодороге, как сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области, в их машину въехал водитель лесовоза. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправил в соседний регион свердловского министра спорта Леонида Рапопорта. Также Куйвашев поручил региональному минздраву включиться в процесс оказания помощи спортсменам-велосипедистам.

Одного несовершеннолетнего свердловского спортсмена-велосипедиста, пострадавшего в ДТП с лесовозом на 13-м км трассы Кыштым-Большие Егусты, доставят на вертолете медицины катастроф в Челябинскую детскую областную больницу (ЧОДКБ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. «Пострадавшего в ДТП на трассе Кыштым-Большие Егусты несовершеннолетнего спортсмена доставят в ЧОДКБ на вертолете медицины катастроф», — сказано в сообщении. Всего в аварии пострадали шесть человек: пять спортсменов, среди которых трое несовершеннолетних, и тренер. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Спортсмены со своим тренером возвращались с соревнований по мантинбайку в Свердловскую область 22 июля. На автодороге, как сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области, в их машину въехал водитель лесовоза. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправил в соседний регион свердловского министра спорта Леонида Рапопорта. Также Куйвашев поручил региональному минздраву включиться в процесс оказания помощи спортсменам-велосипедистам.