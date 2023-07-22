Попавший под прокурорскую проверку вице-мэр Екатеринбурга оправдался перед шефом

Алексей Орлов (слева) принял Алексея Бубнова сразу по возвращении из отпуска Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вице-мэр Екатеринбурга по транспорту Алексей Бубнов убедил мэра Алексея Орлова, что при закупке новой партии автобусов не продвигает конкретного поставщика. На это указывает заявление Орлова, сделанное им в разговоре с URA.RU через несколько часов после индивидуальной беседы с заместителем.

Как писало URA.RU, весной правительство РФ одобрило заявку уральской столицы на получение автобусов по программе «дешевого лизинга» от «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК, подчиняется Минтрансу РФ). Собеседник в муниципальной власти утверждает, что в процессе формирования конкурсной документации Бубнов якобы лоббирует интересы завода Volgobus, с представителями которого якобы познакомился на Петербургском международном транспортном фестивале. Преимуществом этой марки Бубнов, как говорят, считает немецкие автоматические коробки передач ZF (правда, из-за санкций есть проблема с их обслуживанием). Подчиняющийся Бубнову «Гортранс» сопротивляется и просит взять более дешевые НЕФАЗы.

После публикаций агентства свердловская прокуратура начала проверку. Вернувшись из отпуска, днем 21 июля, мэр, по данным URA.RU, обсудил с Бубновым ситуацию.

Детали их разговора неизвестны, но сразу после пресс-конференции вечером того же дня Орлов, отвечая на вопрос корреспондента, заявил: «Клевета. Мы в конкурсной документации никаких особых условий по производителю [автобусов] не закладываем».

Хотя в начале июля подчиняющийся Бубнову транспортный комитет мэрии в письме «Гортрансу» (есть в распоряжении URA.RU) прямо указал: «При разработке конкурсной документации на лизинг возможно предусмотреть в техническом задании марку и модель автобуса с указанием конкретных комплектующих на него».

Источник агентства, комментируя документ, сказал, что упоминание поставщика в техзаданиях к лизинговым аукционам действительно возможно. «Потому что ГТЛК — оператор процесса — в любом случае спросит у города, какие конкретно автобусы нужны», — объяснил собеседник. Но на практике, добавил он, регионы от упоминания компаний все-таки воздерживаются, опасаясь претензий со стороны надзорных органов.

Знает ли Орлов о письме комитета, неизвестно. В беседе с URA.RU градоначальник обратил внимание корреспондента, что «НЕФАЗ и „Волгабас“ — это два конкурента». «Поэтому откуда эти идут публикации…» — как бы намекнул он. Также мэр отметил, что власти Санкт-Петербурга вернули на маршруты автобусы «Волгабаса». Их эксплуатацию приостановили после нескольких инцидентов с возгораниями машин прямо в пути.

«У нас есть случаи, когда и НЕФАЗы горели. Много есть техники, есть и недочеты в эксплуатации. Кто предложит лучшие условия в конкурсе, тот и победит», — заверил мэр. Сам Бубнов для комментариев недоступен.

Неизвестно, знает ли Алексей Орлов об этом письме Фото: источник URA.RU в «Гортрансе»