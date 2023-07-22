Захарова озвучила скрытую цель ВСУ при атаке на журналистов

Захарова: ВСУ совершили атаку на журналистов, чтобы помешать им расследовать преступления Киева

22 июля 2023 в 20:12 Размер текста - 17 +

США и Лондон разделят ответственность с Киевом за убийство Ростислава Журавлева, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Убийство военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева и ранение других журналистов было спланировано Украиной. Киев знал, что военкоры собирали материалы про использование ВСУ кассетных боеприпасов для ударов по мирному населению Запорожской области. Такую точку зрения выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Все указывает на то, что атака на журналистскую группу была осуществлена не случайно: корреспонденты собирали материалы для репортажа об обстрелах боевиками киевского режима населенных пунктов Запорожской области запрещенными во многих странах мира кассетными боеприпасами», — сказала Захарова. Ее слова публикует официальный сайт МИД РФ. По словам Захаровой, США и Великобритания являются спонсорами «терроризма Киева». Захарова уверена, что обеспокоенность Запада касательно жизни журналистов в зоне боевых действий является лишь прикрытием. Штаты и Лондон разделят с Киевом ответственность за жестокую расправу над журналистами, заключила она. ВСУ нанесли удар по российским военкорам 22 июля. Все они были представителями СМИ. Так, ранены два корреспондента «Известий» и погиб военкор РИА Новости, экс-сотрудник URA.RU Ростислав Журавлев, передает RT. URA.RU приводило сводку, что известно о погибшем военкоре. Кроме того, были ранены журналисты «Россия» и ТАСС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Убийство военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева и ранение других журналистов было спланировано Украиной. Киев знал, что военкоры собирали материалы про использование ВСУ кассетных боеприпасов для ударов по мирному населению Запорожской области. Такую точку зрения выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Все указывает на то, что атака на журналистскую группу была осуществлена не случайно: корреспонденты собирали материалы для репортажа об обстрелах боевиками киевского режима населенных пунктов Запорожской области запрещенными во многих странах мира кассетными боеприпасами», — сказала Захарова. Ее слова публикует официальный сайт МИД РФ. По словам Захаровой, США и Великобритания являются спонсорами «терроризма Киева». Захарова уверена, что обеспокоенность Запада касательно жизни журналистов в зоне боевых действий является лишь прикрытием. Штаты и Лондон разделят с Киевом ответственность за жестокую расправу над журналистами, заключила она. ВСУ нанесли удар по российским военкорам 22 июля. Все они были представителями СМИ. Так, ранены два корреспондента «Известий» и погиб военкор РИА Новости, экс-сотрудник URA.RU Ростислав Журавлев, передает RT. URA.RU приводило сводку, что известно о погибшем военкоре. Кроме того, были ранены журналисты «Россия» и ТАСС.